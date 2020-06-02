Правительство предложило строить дома без мусоропроводов ради внедрения раздельного сбора отходов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, предполагающий исключение мусоропроводов при проектировании новых домов. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Как уточняет РБК, Минстрой к 1 августа должен оценить такую возможность и представить доклад кабмину. План также предполагает проработку предложений о повышении уровня утилизации отходов в жилых кварталах, в том числе вариант установки в домах измельчителей пищевых отходов.

Утвержденная Абрамченко «дорожная карта» предусматривает особый расчет платы за отходы при введении раздельного сбора. Документ предлагает, в частности, меры по налоговому стимулированию переработки мусора. Согласно плану, физлиц могут освободить от уплаты НДФЛ, если они строят бизнес на вторичных ресурсах, а компании — от НДС за сбор и обращение со вторсырьем.

Ранее Минприроды включило в перечень предложений для «дорожной карты» освобождение сортирующих отходы россиян от платы за вывоз мусора. Мусоровывозящим компаниям же хотят запретить смешивать обычные отходы с теми, что находятся в контейнерах для переработки. В министерстве также планируют проводить мероприятия по «популяризации» раздельного сбора мусора и подготовить соответствующие стандарты программ для учебных заведений.