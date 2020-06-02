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№ 56 от 1 июня 2020

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Правительство предложило строить дома без мусоропроводов ради внедрения раздельного сбора отходов

Общество13

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Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, предполагающий исключение мусоропроводов при проектировании новых домов. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Как уточняет РБК, Минстрой к 1 августа должен оценить такую возможность и представить доклад кабмину. План также предполагает проработку предложений о повышении уровня утилизации отходов в жилых кварталах, в том числе вариант установки в домах измельчителей пищевых отходов. 

Утвержденная Абрамченко «дорожная карта» предусматривает особый расчет платы за отходы при введении раздельного сбора. Документ предлагает, в частности, меры по налоговому стимулированию переработки мусора. Согласно плану, физлиц могут освободить от уплаты НДФЛ, если они строят бизнес на вторичных ресурсах, а компании — от НДС за сбор и обращение со вторсырьем.

Ранее Минприроды включило в перечень предложений для «дорожной карты» освобождение сортирующих отходы россиян от платы за вывоз мусора. Мусоровывозящим компаниям же хотят запретить смешивать обычные отходы с теми, что находятся в контейнерах для переработки. В министерстве также планируют проводить мероприятия по «популяризации» раздельного сбора мусора и подготовить соответствующие стандарты программ для учебных заведений.

Теги:
kb, переработка, мусор

В правительстве запланировали открытие кинотеатров на середину июля

Культура81

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Кинотеатры и музеи могут открыть двери для посетителей в середине июля, рассказал на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Открытие же театров и концертных залов, как ранее говорили в министерстве культуры, ожидается только осенью.

«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — сказал Чернышенко на брифинге в правительстве (цитата по ТАСС). 

«Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», —добавил вице-премьер. Роспотребнадзор, в частности, рекомендовал рассаживать зрителей через метр и продавать покорн через автоматы.

С 1 июня по всей стране вернулись к работе сотрудники музеев (в некоторых регионах это произошло раньше). «Подготовительный этап [до приема посетителей] — полтора месяца, и речь идет пока об индивидуальных посещениях [музеев]», — отметил Чернышенко. В некоторых регионах, в том числе в Подмосковье, уже объявили о возобновлении работы библиотек.

Теги:
музеи, кинотеатр, коронавирус, va
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