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№ 56 от 1 июня 2020

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В правительстве запланировали открытие кинотеатров на середину июля

Культура223

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Кинотеатры и музеи могут открыть двери для посетителей в середине июля, рассказал на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Открытие же театров и концертных залов, как ранее говорили в министерстве культуры, ожидается только осенью.

«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — сказал Чернышенко на брифинге в правительстве (цитата по ТАСС). 

«Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», —добавил вице-премьер. Роспотребнадзор, в частности, рекомендовал рассаживать зрителей через метр и продавать покорн через автоматы.

С 1 июня по всей стране вернулись к работе сотрудники музеев (в некоторых регионах это произошло раньше). «Подготовительный этап [до приема посетителей] — полтора месяца, и речь идет пока об индивидуальных посещениях [музеев]», — отметил Чернышенко. В некоторых регионах, в том числе в Подмосковье, уже объявили о возобновлении работы библиотек.

Теги:
музеи, кинотеатр, коронавирус, va

Кремль: проблема превышения полномочий полицейскими не актуальна для России

Общество736

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Проблема превышения полномочий полицией не является актуальной темой в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя протесты и беспорядки в США, начавшиеся из-за смерти афроамериканца после задержания. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас своя повестка дня, и, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями. Но я не могу с вами согласиться, что эта тема сейчас настолько остра в нашей стране, слава богу, нет. Никаких параллелей мы здесь не видим», — считает пресс-секретарь президента.

На вопрос о ситуации с застреленным во время задержания сотрудниками Росгвардии екатеринбуржца, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев, Песков сказал, что «обсуждать или комментировать было бы неверно». «Мы с вами, к сожалению, не располагаем деталями этого происшествия», — пояснил он.

При этом, по данным доклада организации «Зона права», с 2009 года 4% дел в отношении силовиков завершались оправданием или прекращением по реабилитирующим основаниям, тогда как по делам других категорий подобные решения выносились в десять раз реже. Почти в половине обвинительных приговоров суды назначают силовикам условные сроки, указывала «Зона права». 

Напомним, что в последние дни в российском твиттере на первое место в трендах находится хэштэг #RussianLivesMatter — аналог лозунга Black Lives Matter («Жизни черных тоже важны»), под которым проходят протесты против расизма и полицейского произвола в США. В России хэштэг посвящен смерти 27-летнего мужчины из Екатеринбурга, которого застретили во время задержания по подозрению в краже из магазина четырех рулонов обоев стоимостью около восьми тысяч рублей. В Росгвардии утверждают, что убитый мужчина во время штурма его квартиры направил в сторону правоохранителей похожий на оружие предмет и вел себя агрессивно. 

Волна протестных акций прокатилась по США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейским, душившим его коленом. В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, по всей стране арестовали более четырех тысяч человек за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные разрушения.

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Теги:
полиция, песков, nt
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