Кремль: проблема превышения полномочий полицейскими не актуальна для России

Проблема превышения полномочий полицией не является актуальной темой в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя протесты и беспорядки в США, начавшиеся из-за смерти афроамериканца после задержания. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас своя повестка дня, и, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями. Но я не могу с вами согласиться, что эта тема сейчас настолько остра в нашей стране, слава богу, нет. Никаких параллелей мы здесь не видим», — считает пресс-секретарь президента.

На вопрос о ситуации с застреленным во время задержания сотрудниками Росгвардии екатеринбуржца, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев, Песков сказал, что «обсуждать или комментировать было бы неверно». «Мы с вами, к сожалению, не располагаем деталями этого происшествия», — пояснил он.

При этом, по данным доклада организации «Зона права», с 2009 года 4% дел в отношении силовиков завершались оправданием или прекращением по реабилитирующим основаниям, тогда как по делам других категорий подобные решения выносились в десять раз реже. Почти в половине обвинительных приговоров суды назначают силовикам условные сроки, указывала «Зона права».

Напомним, что в последние дни в российском твиттере на первое место в трендах находится хэштэг #RussianLivesMatter — аналог лозунга Black Lives Matter («Жизни черных тоже важны»), под которым проходят протесты против расизма и полицейского произвола в США. В России хэштэг посвящен смерти 27-летнего мужчины из Екатеринбурга, которого застретили во время задержания по подозрению в краже из магазина четырех рулонов обоев стоимостью около восьми тысяч рублей. В Росгвардии утверждают, что убитый мужчина во время штурма его квартиры направил в сторону правоохранителей похожий на оружие предмет и вел себя агрессивно.

Волна протестных акций прокатилась по США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейским, душившим его коленом. В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, по всей стране арестовали более четырех тысяч человек за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные разрушения.