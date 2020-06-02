Вице-президент РАН рассказал о разработке в Петербурге вакцины от COVID-19 в виде йогурта

Ученые из петербургского Института экспериментальной медицины разрабатывают вакцину от коронавируса, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. Сейчас она находится на стадии доклинических испытаний, рассказал на заседании президиума РАН ее вице-президент Владимир Чехонин.

Принцип ее работы сводится к использованию генетического кода самого коронавируса: «Мишенью для клонирования является ген, кодирующий спайк-белок коронавируса. В результате ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности» (цитата по ТАСС).

Этот принцип позволяет имунной системе вырабатывать антитела и обеспечивать другие способы защиты от вируса. Его эффективность уже подтвердило исследование на макаках-резусах.

Вице-премьер Татьяна Голикова в конце мая говорила, что разработка вакцины ведется в России на 14 платформах, всего их почти 50 вариантов; из федерального бюджета на работу выделили более 3 миллиардов рублей.

Российские иследователи говорили о планах приступить к испытаниям на людях в июне; так, Минобороны 2 июня сообщило о завершении поиска добровольцев для испытаний лекарства Центра эпидемиологии имени Гамалеи. В мире первые клинические испытания начались в конце апреля. 4 июня ожидается саммит мировых лидеров по вакцинам от коронавируса, инициатором которого выступил премьер Великобритании.