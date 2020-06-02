В Кремле отказались комментировать задержания на одиночных пикетах в Москве

Президенту Владимиру Путину доложили о задержаниях на одиночных пикетах у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я никак не комментирую это. Никак не комментирую, я просто не располагаю точными данными о причинах задержания и так далее, поэтому я не имею возможности комментировать», — цитирует Пескова РИА Новости.

28 мая спецкора «Новой газеты» Илью Азара отправили в ИВС на 15 суток за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Теперь на Петровке, 38 ежедневно проходят пикеты с требованием освободить Азара, полиция также задерживает их участников.

28 мая в акции участвовали журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, за это на них составили протоколы. На следующий день они пришли к зданию МВД с пресс-картами, однако их вновь задержали. Журналисты в связи с этим подали в Следственный комитет жалобу о воспрепятствовании журналисткой деятельности и ущемлении СМИ.

Накануне Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на арест Азара до 5 июня, поэтому он все еще остается в спецприемнике. Петицию «Новой газеты» с требованием освободить Азара и всех задержанных за одиночные пикеты подписали уже больше 64,6 тысяч человек.