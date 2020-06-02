Шойгу: в параде Победы будут «преимущественно» участвовать военные с иммунитетом к COVID-19

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет в связи с убийством росгвардейцами 27-летнего Владимира Таушанкова, якобы похитившего из промышленного магазина четыре рулона обоев общей стоимостью около восьми тысяч рублей.

По словам омбудсмена, она обратилась в СК с требованием объяснить обстоятельства произошедшего и уточнить, по какой статье будет возбуждено уголовное дело.

«Случилось беспрецедентное преступление. Баланс совершенного человеком преступления и реакция на это правоохранительных органов совершенно несопоставимы. Вызывать ради кражи или грабежа силы быстрого реагирования? Эта ситуация вызывает много вопросов. И ответа на них мы все еще не услышали», — рассказала «Новой газете» Мерзлякова.

В Следственном комитете «Новой газете» ответили, что по-прежнему не готовы комментировать данную ситуацию. При этом в Росгвардии заявили, что несколько дней не комментировали произошедшее, пытаясь «объективно разобраться в данной ситуации».

«Гражданин, который, кстати, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу (кстати, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК)», — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что Таушканов, когда к нему в квартиру вошел спецназ, «держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно». «В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь», — подчеркнули в Росгвардии.

Ранее источники СМИ в правоохранительных органах сообщали, что вечером 31 мая Таушканов вынес из магазина обои, не расплатившись, а когда его догнали охранники, начал угрожать им ножом и ушел домой. Вскоре к нему приехала полиция, мужчина не открыл дверь, и тогда правоохранители вызвали его отца, чтобы он поговорил с сыном. Через несколько часов начался штурм квартиры, в результате которого Таушканова застрелили.

Как рассказал журналистам отец погибшего, после штурма его увезли в отдел полиции, где пытались убедить, что сын взял его в заложники, а полицейские освободили.