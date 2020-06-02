Мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила против преследования шамана Александра Габышева, в отношении которого суд сегодня рассматривает вопрос о принудительной госпитализации в психоневрологический диспансер.

«Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой», — написала Авксентьева в своем инстаграме.

По ее мнению, если Габышева решат госпитализировать, то «может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение».

Габышев находится в психоневрологическом диспансере с 12 мая. После того, как он подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. Накануне диспансер подал иск о принудительной госпитализации шамана, суд уже приступил к его рассмотрению.

Перед заседанием у здания суда задержали и увезли троих свидетелей защиты: блогера Сергея Тихого (Сергей Попов), его жену Викторию Постникову и экс-депутата Госсобрания Якутии Сулустаану Мыраан. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников предполагает, что претензии к ним могут быть связаны с нарушением самоизоляции.