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№ 56 от 1 июня 2020

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Совфед разрешил малому бизнесу из пострадавших отраслей расторгать договоры аренды без возмещения убытков

Экономика2

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Сенаторы одобрили законопроект, который разрешит малому и среднему бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей расторгать договор аренды без штрафов и возмещения убытков, если арендодатель откажется снизить плату или смягчить другие условия договора.

В первой редакции это право предлагали дать всем арендодателям, чья выручка после введения режима самоизоляции сократилась как минимум на 50%, однако против выступили владельцы крупных торговых центров и банков, у которых есть коммерческие площади в залогах (в обсуждении принимали участие Центробанк, Сбербанк, ВТБ и другие).

Помимо исключения из законопроекта крупных сетей, ко второму чтению документ также разрешил не возвращать арендатору депозит, размер которого может составлять плату за полгода.

На малый-средний бизнес приходятся до трети арендаторов в торговых центрах: «Но, по крайней мере, это не 100% арендаторов, которые завтра бы к нам [арендодателям] пришли с таким требованием», — говорил глава совета торговых центров Булат Шакиров. В апреле, по подсчетам банка «Точка», число предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса, оплативших ренту, снизилось на 39%; об имеющихся просрочках по аренде говорили и порядка 60% предпринимателей, опрошенных тогда НАФИ.

Теги:
аренда, законопроекты, правительство, коронавирус, va

В Москве арестовали участника мартовской акции против политических репрессий

Общество315

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Мещанский районный суд арестовал на 15 суток активиста Олега Калинина, задержанного 14 марта во время пикета против политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Адвокат Александр Борков отметил, что Калинин сам просил суд арестовать его вместо назначения штрафа.

Задержания на акции против политических репрессий у здания ФСБ начались практически сразу после ее начала. Активисты планировали «оцепить» здание ФСБ живой очередью в поддержку политзаключенных, а также против поправок в Конституцию. По оценкам «ОВД-Инфо», полиция тогда задержала не менее 48 человек.  Среди них был 78-летний правозащитник Лев Пономарев, которого во время задержания избили полицейские.

Теги:
акции протеста, nt
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