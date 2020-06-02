Совфед разрешил малому бизнесу из пострадавших отраслей расторгать договоры аренды без возмещения убытков

Сенаторы одобрили законопроект, который разрешит малому и среднему бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей расторгать договор аренды без штрафов и возмещения убытков, если арендодатель откажется снизить плату или смягчить другие условия договора.

В первой редакции это право предлагали дать всем арендодателям, чья выручка после введения режима самоизоляции сократилась как минимум на 50%, однако против выступили владельцы крупных торговых центров и банков, у которых есть коммерческие площади в залогах (в обсуждении принимали участие Центробанк, Сбербанк, ВТБ и другие).

Помимо исключения из законопроекта крупных сетей, ко второму чтению документ также разрешил не возвращать арендатору депозит, размер которого может составлять плату за полгода.

На малый-средний бизнес приходятся до трети арендаторов в торговых центрах: «Но, по крайней мере, это не 100% арендаторов, которые завтра бы к нам [арендодателям] пришли с таким требованием», — говорил глава совета торговых центров Булат Шакиров. В апреле, по подсчетам банка «Точка», число предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса, оплативших ренту, снизилось на 39%; об имеющихся просрочках по аренде говорили и порядка 60% предпринимателей, опрошенных тогда НАФИ.