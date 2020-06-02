Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 56 от 1 июня 2020

Читать номер

В Москве арестовали участника мартовской акции против политических репрессий

Общество16

16
 

Мещанский районный суд арестовал на 15 суток активиста Олега Калинина, задержанного 14 марта во время пикета против политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Адвокат Александр Борков отметил, что Калинин сам просил суд арестовать его вместо назначения штрафа.

Задержания на акции против политических репрессий у здания ФСБ начались практически сразу после ее начала. Активисты планировали «оцепить» здание ФСБ живой очередью в поддержку политзаключенных, а также против поправок в Конституцию. По оценкам «ОВД-Инфо», полиция тогда задержала не менее 48 человек.  Среди них был 78-летний правозащитник Лев Пономарев, которого во время задержания избили полицейские.

Теги:
акции протеста, nt

За сутки в России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 5 тысяч

Общество201

201
 

За сутки российские медики выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии инфекцию зафиксировали более чем у 423 тысяч человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. 

За последний день по всей стране скончались 182 пациента, госпитализированных с коронавирусом, из них 71 —в столице. Таким образом, с начала распространения эпидемии в стране умерли 5037 человек с этой инфекцией.  

В Москве COVID-19 зафиксировали у 2286 человек. Тем временем число выздоровевших в столице за сутки увеличилось на 6030.

Во всем мире число зараженных, по данным института Джонса Хопкинса, превысило 6,2 миллиона. По этому показателю Россия остается на третьем месте после США и Бразилии. На четвертом и пятом местах по числу выявленных случаев находятся Великобритания и Испания.

Дополняется.

Читайте также

«Коронавирус — сине-оранжевый». Дети рисуют и объясняют COVID-19: фотопроект Сергея Строителева

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, москва, россия, коронавирус
Больше интересного в вашей ленте
7 популярных сливочных масел без пальмового масла и трансжиров
Вы будете видеть меньше такого
Вы очень интересный собеседник, если наберете в нашем тесте хотя бы 8/10
Вы будете видеть меньше такого
Как избавиться от муравьев в огороде: простой способ
Вы будете видеть меньше такого
Россиянам рассказали, что будет с деньгами после пандемии
Вы будете видеть меньше такого
Он снимал ее во всех своих фильмах и влюбился. Ей было 18, ему 46 когда они поженились. Анна Назарьева: прошло 32 года
Вы будете видеть меньше такого
Военный эксперт объяснил, почему Crew Dragon не сможет заменить «Союз»
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
Чтобы помидоры лучше завязались, подкормите их простыми народными средствами
Вы будете видеть меньше такого
5 голливудских пар, для которых разница в возрасте — не помеха
Вы будете видеть меньше такого
Индия - Как выглядят местные девушки? Индианки глазами русских туристов (наш отзыв)
Вы будете видеть меньше такого
Екатерина Медичи. Чем удивила она на свадьбе и чему удивилась потом сама?
Вы будете видеть меньше такого
Стильные приемы, как выглядеть дорого в обычной одежде
Вы будете видеть меньше такого
Удивила сына, приготовила к чаю "спички": делюсь оригинальным рецептом
Вы будете видеть меньше такого
Ездила в Чехию и попробовала там Бехеровку — решила дома повторить: что из этого получилось
Вы будете видеть меньше такого
Правильно топить масло я научилась у пищевого технолога, показываю тонкости приготовления топленого масла
Вы будете видеть меньше такого
Как часто нужно "жарить" на автомобиле, чтобы двигатель прочищался? Ответ моториста.
Вы будете видеть меньше такого
Названы регионы, которые ожидает жаркий июнь
Вы будете видеть меньше такого
Зачем я посыпаю мойку на кухне мукой: еще один секрет чистоты
Вы будете видеть меньше такого
Тест: какой ток выдерживает кабель ВВГ 3x1.5
Вы будете видеть меньше такого
Почему на руке у древнего ассирийского царя часы?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera