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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
В Москве арестовали участника мартовской акции против политических репрессий
Мещанский районный суд арестовал на 15 суток активиста Олега Калинина, задержанного 14 марта во время пикета против политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Адвокат Александр Борков отметил, что Калинин сам просил суд арестовать его вместо назначения штрафа.
Задержания на акции против политических репрессий у здания ФСБ начались практически сразу после ее начала. Активисты планировали «оцепить» здание ФСБ живой очередью в поддержку политзаключенных, а также против поправок в Конституцию. По оценкам «ОВД-Инфо», полиция тогда задержала не менее 48 человек. Среди них был 78-летний правозащитник Лев Пономарев, которого во время задержания избили полицейские.
Теги:акции протеста, nt
За сутки в России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 5 тысяч
За сутки российские медики выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии инфекцию зафиксировали более чем у 423 тысяч человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
За последний день по всей стране скончались 182 пациента, госпитализированных с коронавирусом, из них 71 —в столице. Таким образом, с начала распространения эпидемии в стране умерли 5037 человек с этой инфекцией.
В Москве COVID-19 зафиксировали у 2286 человек. Тем временем число выздоровевших в столице за сутки увеличилось на 6030.
Во всем мире число зараженных, по данным института Джонса Хопкинса, превысило 6,2 миллиона. По этому показателю Россия остается на третьем месте после США и Бразилии. На четвертом и пятом местах по числу выявленных случаев находятся Великобритания и Испания.
Дополняется.
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