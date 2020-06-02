В Москве арестовали участника мартовской акции против политических репрессий

Мещанский районный суд арестовал на 15 суток активиста Олега Калинина, задержанного 14 марта во время пикета против политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Адвокат Александр Борков отметил, что Калинин сам просил суд арестовать его вместо назначения штрафа.

Задержания на акции против политических репрессий у здания ФСБ начались практически сразу после ее начала. Активисты планировали «оцепить» здание ФСБ живой очередью в поддержку политзаключенных, а также против поправок в Конституцию. По оценкам «ОВД-Инфо», полиция тогда задержала не менее 48 человек. Среди них был 78-летний правозащитник Лев Пономарев, которого во время задержания избили полицейские.