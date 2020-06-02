За сутки в России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 5 тысяч

За сутки российские медики выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии инфекцию зафиксировали более чем у 423 тысяч человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В Москве COVID-19 зафиксировали у 2286 человек. Тем временем число выздоровевших в столице за сутки увеличилось на 6030. За последний день по всей стране скончались 182 пациента, госпитализированных с коронавирусом, из них 71 —в столице. Таким образом, с начала распространения эпидемии в стране умерли 5037 человек с этой инфекцией.

Согласно подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса, на который ориентируется Роспотребнадзор, принимая решения о снятии ограничений, обновил максимум с 9 мая. Сегодня этот показатель вырос до 1,06 по России и до 1,02 — по Москве. Этот коэффициент рассчитывается по специальной формуле на основании данных о новых заразившихся за последние восемь дней. Он показывает, сколько человек в среднем может заразить один заболевший COVID-19 до его изоляции. Приступать с смягчению ограничений Роспотребнадзор рекомендовал только после того, как показатель будет равен или меньше 1.

Во всем мире число зараженных, по данным института Джонса Хопкинса, превысило 6,2 миллиона. По этому показателю Россия остается на третьем месте после США и Бразилии. На четвертом и пятом местах по числу выявленных случаев находятся Великобритания и Испания.