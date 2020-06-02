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№ 56 от 1 июня 2020

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За сутки в России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 5 тысяч

Общество300

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За сутки российские медики выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии инфекцию зафиксировали более чем у 423 тысяч человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В Москве COVID-19 зафиксировали у 2286 человек. Тем временем число выздоровевших в столице за сутки увеличилось на 6030. За последний день по всей стране скончались 182 пациента, госпитализированных с коронавирусом, из них 71 —в столице. Таким образом, с начала распространения эпидемии в стране умерли 5037 человек с этой инфекцией.

Согласно подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса, на который ориентируется Роспотребнадзор, принимая решения о снятии ограничений, обновил максимум с 9 мая. Сегодня этот показатель вырос до 1,06 по России и до 1,02 — по Москве. Этот коэффициент рассчитывается по специальной формуле на основании данных о новых заразившихся за последние восемь дней. Он показывает, сколько человек в среднем может заразить один заболевший COVID-19 до его изоляции. Приступать с смягчению ограничений Роспотребнадзор рекомендовал только после того, как показатель будет равен или меньше 1.

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Во всем мире число зараженных, по данным института Джонса Хопкинса, превысило 6,2 миллиона. По этому показателю Россия остается на третьем месте после США и Бразилии. На четвертом и пятом местах по числу выявленных случаев находятся Великобритания и Испания.

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Теги:
sn, москва, россия, коронавирус
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