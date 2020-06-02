В Москве временные госпитали для лечения зараженных COVID-19 оставят на год

Открытые в Москве временные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом не будут демонтировать как минимум год. Об этом в эфире «Первого канала» рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь хватит одного, двух, максимум трех дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна», — сказала Ракова (цитата по Интерфаксу).

Она добавила, что благодаря этим госпиталям, которые будут законсервированы, можно выводить в плановую работу тот коечный фонд, который сейчас задействован под COVID-19.

На прошлой неделе Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «не такая радужная», но отметил, что пик распространения коронавируса в столице уже позади.

По последним данным, в Москве COVID-19 выявили у 183 тысяч человек, из них выздоровели 82,2 тысячи, 2624 — умерли.