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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
В Москве временные госпитали для лечения зараженных COVID-19 оставят на год
Открытые в Москве временные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом не будут демонтировать как минимум год. Об этом в эфире «Первого канала» рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь хватит одного, двух, максимум трех дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна», — сказала Ракова (цитата по Интерфаксу).
Она добавила, что благодаря этим госпиталям, которые будут законсервированы, можно выводить в плановую работу тот коечный фонд, который сейчас задействован под COVID-19.
На прошлой неделе Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «не такая радужная», но отметил, что пик распространения коронавируса в столице уже позади.
По последним данным, в Москве COVID-19 выявили у 183 тысяч человек, из них выздоровели 82,2 тысячи, 2624 — умерли.
Теги:nt, коронавирус
Трамп назвал беспорядки в стране внутренним терроризмом и пригрозил ввести войска
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные протестные акции, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом американский лидер заявил в своем обращении из Розового сада Белого дома.
«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я разверну американские вооруженные силы и быстро решу эту проблему за них», — пояснил он, подчеркнув, что руководство штатов и городов обязано обеспечить своими силами порядок на улицах.
По словам американского лидера, беспорядки в США являются актом внутреннего террора, а не мирными протестами. «Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности и против Бога», — отметил он.
Президент напомнил, что в ходе протестных акций вандалы громили магазины, полицейские участки, церкви, а также осквернили Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны. Во время выступления Трампа в Вашингтоне продолжались беспорядки: полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
Ранее власти Нью-Йорка и Вашингтона ввели комендантский час, а Бюро тюрем США приняло решение впервые за 25 лет полностью закрыть федеральные исправительные учреждения. Волна беспорядков прокатилась по всей стране после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейским, душившим его коленом.