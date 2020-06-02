Трамп назвал беспорядки в стране внутренним терроризмом и пригрозил ввести войска 

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные протестные акции, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом американский лидер заявил в своем обращении из Розового сада Белого дома.

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я разверну американские вооруженные силы и быстро решу эту проблему за них», — пояснил он, подчеркнув, что руководство штатов и городов обязано обеспечить своими силами порядок на улицах.

По словам американского лидера, беспорядки в США являются актом внутреннего террора, а не мирными протестами. «Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности и против Бога», — отметил он.

Президент напомнил, что в ходе протестных акций вандалы громили магазины, полицейские участки, церкви, а также осквернили Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны. Во время выступления Трампа в Вашингтоне продолжались беспорядки: полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Ранее власти Нью-Йорка и Вашингтона ввели комендантский час, а Бюро тюрем США приняло решение впервые за 25 лет полностью закрыть федеральные исправительные учреждения. Волна беспорядков прокатилась по всей стране после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейским, душившим его коленом.