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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Минобороны отобрало военнослужащих для испытаний вакцины от коронавируса
Минобороны начнет клинические испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах, отобранных среди военнослужащих. Об этом сообщает Интерфакс.
«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», —говорится в сообщении.
Отмечается, что в разработке вакцины участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, на базе которого пройдут испытания. Подготовка к ним начнется 3 июня, когда первая группа добровольцев пройдет предварительное углубленного медицинского обследования.
Вакцина разрабатывается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Ранее сообщалось, что сотрудники НИЦЭМ провели успешные неофициальные испытания вакцины от COVID-19, проверив ее действие на себе: побочных эффектов ни у кого из испытуемых не возникло.
Теги:вакцины, коронавирус, nt
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Александра НовиковаКорреспондент
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