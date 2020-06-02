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№ 56 от 1 июня 2020

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Минобороны отобрало военнослужащих для испытаний вакцины от коронавируса

Общество178

178
 

Минобороны начнет клинические испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах, отобранных среди военнослужащих. Об этом сообщает Интерфакс.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», —говорится в сообщении.

Отмечается, что в разработке вакцины участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, на базе которого пройдут испытания. Подготовка к ним начнется 3 июня, когда первая группа добровольцев пройдет предварительное углубленного медицинского обследования.

Вакцина разрабатывается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Ранее сообщалось, что сотрудники НИЦЭМ провели успешные неофициальные испытания вакцины от COVID-19, проверив ее действие на себе: побочных эффектов ни у кого из испытуемых не возникло.

Теги:
вакцины, коронавирус, nt

Что произошло за ночь 2 июня. Коротко

Общество3 292

Александра НовиковаКорреспондент

3 292
 
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Теги:
sn, мишустин, сша, аэрофлот
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