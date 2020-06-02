Находящийся в СИЗО по делу о госизмене пенсионер объявил голодовку

Обвиняемый в государственной измене 69-летний Виктор Королев месяц назад объявил голодовку и держит ее в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом ТАСС сообщил адвокат Артур Катанский.

«Следствие на обращения Королева по проведению служебных проверок в отношении оперативников не реагировало более четырех месяцев. В связи с этим 1 мая он объявил голодовку, отказавшись от приема пищи и лекарств, вот уже месяц он остается только на воде», — рассказал адвокат, добавив, что Королев страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Защита направила письма уполномоченным по правам человека в России и в Москве, а также жалобы в Генпрокуратуру и управление собственной безопасности ФСБ.

О деле против Королева Лефортовский суд Москвы рассказал в начале февраля. Из-за секретности фабула дела не раскрывается. РИА Новости пишет, что Королева задержали во Владивостоке в начале года, позже его этапировали в Москву. Срок ареста в последний раз ему продлевался до 10 июля.

Агенство, ссылаясь на страницу Королева в «Одноклассниках», пишет, что мужчина ездил в Китай с деловой поездкой, где спускался в местные угольные шахты, а также «увлекался биографией» бывшего полковника ГРУ и лидера признанной террористической и запрещенной в России организации «Народное ополчение Минина и Пожарского» Владимира Квачкова. «[Королев] также нередко ностальгировал по Советскому Союзу», — отмечает РИА Новости, уточняя, что последний раз Королев заходил на свою страницу 9 декабря 2019 года.

По словам адвоката, Королев вину не признает, и утверждает, что занимался контрразведкой по заданию российских спецслужб на протяжении 15 лет. За госизмену мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.