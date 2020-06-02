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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Что произошло за ночь 2 июня. Коротко
Общество1 535
Александра НовиковаКорреспондент
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- Проект национального плана восстановления экономики предполагает введение минимального размера часовой ставки. Помимо уже анонсированных ранее мер поддержки экономики туда также включили введение нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и упрощенный перевод государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу. Документ, который сегодня премьер Михаил Мишустин должен представить президенту, оказался в распоряжении РБК.
- Врачи подтвердили, что афроамериканец Джордж Флойд скончался от удушения в результате убийства, передает Reuters. После его смерти по всей стране прокатилась волна масштабных протестов, в ходе которых жители громили полицеские участки, магазины и машины. В Нью-Йорке и Вашингтоне, а также других городах ввели комендантский час, а президент США Дональд Трамп распорядился направить дополнительные федеральные силы для подавления беспорядков.
- Власти Черногории решили открыть границы для жителей более ста стран. С началом летнего сезона сюда, в том числе, смогут приехать жители Китая, Германии, Австрии и Индии. России в списке Института общественного здравоохранения пока нет. Черногория, чья экономика во многом зависит от туристической отрасли, первой из европейских стран объявила о победе над коронавирусом.
- «Аэрофлот» решил сократить число рейсов, запланированных на начало июня. Авиакомпании пришлось отменить некоторые полеты в Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Симферополь и Калининград. Изначально перевозчик планировал увеличить число рейсов с началом лета, но расписание пришлось скорректировать.
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