В Московской области с 3 июня возобновят работу салоны красоты, солярии и сауны

В Подмосковье с 3 июня смогут открыться салоны красоты, СПА-салоны, солярии и сауны площадью до 400 кв. м и с отдельным входом, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.

«На прошлой неделе мы увидели позитивные показатели: уровень госпитализации пациентов с COVID-19 был ниже, а количество выписанных — больше. Но ситуацию нельзя недооценивать. Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах», — рассказал он сегодня на совещании с главами муниципалитетов. Воробьев также допустил открытие торговых центров на следующем этапе ослабления ограничений.

Ранее глава Московской области анонсировал открытие парикмахерских с 3 июня. Он объяснил это решение тем, что жители Подмосковья продолжают стричься, но ездят к мастерам домой. Так, уверен губернатор, бизнес превращается «в какой-то уже подпольный».

С 23 мая в Московской области перестал действовать режим пропусков, а 1 июня в регионе открылись библиотеки, химчистки, мастерские по ремонту компьютерной техники. Жителям Подмосковья также разрешили выходить на прогулки без ограничений по времени.