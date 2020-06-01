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№ 56 от 1 июня 2020

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В Московской области с 3 июня возобновят работу салоны красоты, солярии и сауны

Общество13

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В Подмосковье с 3 июня смогут открыться салоны красоты, СПА-салоны, солярии и сауны площадью до 400 кв. м и с отдельным входом, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.

«На прошлой неделе мы увидели позитивные показатели: уровень госпитализации пациентов с COVID-19 был ниже, а количество выписанных — больше. Но ситуацию нельзя недооценивать. Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах», — рассказал он сегодня на совещании с главами муниципалитетов. Воробьев также допустил открытие торговых центров на следующем этапе ослабления ограничений. 

Ранее глава Московской области анонсировал открытие парикмахерских с 3 июня. Он объяснил это решение тем, что жители Подмосковья продолжают стричься, но ездят к мастерам домой. Так, уверен губернатор, бизнес превращается «в какой-то уже подпольный».

С 23 мая в Московской области перестал действовать режим пропусков, а 1 июня в регионе открылись библиотеки, химчистки, мастерские по ремонту компьютерной техники. Жителям Подмосковья также разрешили выходить на прогулки без ограничений по времени.

Теги:
kb, снятие ограничений, коронавирус, Подмосковье

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Общество169

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За последние сутки в Москве скончался 71 пациент с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб. 

Таким образом, общее число жертв инфекции в столице достигло 2624. Рекордное число умерших пациентов с COVID-19 в Москве было 30 мая, когда скончались 78 человек. С начала эпидемии в столице выявили 183 тысячи случаев заражения, свыше 82 тысяч человек уже выздоровели.

На прошлой неделе столичный депздрав сообщил, что число жертв коронавируса в апреле может быть скорректировано с 639 до 1 561. К первоначальным данным решили прибавить людей, причиной смерти которых, скорее всего, стала инфекция, даже при отрицательном результате теста. Кроме того, власти выделили пациентов, у которых COVID-19 вызвал смертельные осложнения основного заболевания.

Теги:
kb, коронавирус, москва
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