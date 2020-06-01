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Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

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№ 56 от 1 июня 2020

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В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Общество13

13
 

За последние сутки в Москве скончался 71 пациент с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб. 

Таким образом, общее число жертв инфекции в столице достигло 2624. Рекордное число умерших пациентов с COVID-19 в Москве было 30 мая, когда скончались 78 человек. С начала эпидемии в столице выявили 183 тысячи случаев заражения, свыше 82 тысяч человек уже выздоровели.

На прошлой неделе столичный депздрав сообщил, что число жертв коронавируса в апреле может быть скорректировано с 639 до 1 561. К первоначальным данным решили прибавить людей, причиной смерти которых, скорее всего, стала инфекция, даже при отрицательном результате теста. Кроме того, власти выделили пациентов, у которых COVID-19 вызвал смертельные осложнения основного заболевания.

Теги:
kb, коронавирус, москва

СК отказался заводить дело об избиении журналистки Baza при обыске в квартире у открывшего стрельбу на Лубянке

Общество248

248
 

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки Baza Анны Никитиной, рассказавшей об избиении во время обыска в квартире Евгения Манюрова, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в декабре. 

По словам Никитиной, в ходе обыска мужчина в штатском, пришедший вместе с силовиками, стал трясти ее за плечи и ударил в челюсть. Журналистка сообщала, что он также кричал и угрожал ей увольнением. Как передает Baza, следователи в итоге посчитали, что девушка «самоповредилась». Адвокат намерен обжаловать отказ в возбуждении дела.

Телеграм-канал отмечает, что к проверке по заявлению Никитиной СК приступил только через два месяца после его подачи. Сотрудники УФСБ не нашли свидетельств насилия и заявили, что мать Манюрова также не подтвердила применение силы к журналистке. «Вот только в разговоре с нами женщина сказала, что ее никто не опрашивал и для дачи объяснений не вызывал», — утверждает Baza. 

В конце января Никитина рассказывала, что на нее оказывают давление. По словам девушки, у подъезда ее подкараулил мужчина и убеждал отказаться от претензий по поводу избиения. «Несколько раз был задан вопрос: "Знаешь ли ты, на кого написала заявление?"», — цитировал ее слова телеграм-канал. Журналистка говорила, что была знакома с тем мужчиной, но уже больше десяти лет с ним не общалась, а на тот момент он работал в ФСБ.

Теги:
следственный комитет, kb, лубянка
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