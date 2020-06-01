В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки Baza Анны Никитиной, рассказавшей об избиении во время обыска в квартире Евгения Манюрова, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в декабре.

По словам Никитиной, в ходе обыска мужчина в штатском, пришедший вместе с силовиками, стал трясти ее за плечи и ударил в челюсть. Журналистка сообщала, что он также кричал и угрожал ей увольнением. Как передает Baza, следователи в итоге посчитали, что девушка «самоповредилась». Адвокат намерен обжаловать отказ в возбуждении дела.

Телеграм-канал отмечает, что к проверке по заявлению Никитиной СК приступил только через два месяца после его подачи. Сотрудники УФСБ не нашли свидетельств насилия и заявили, что мать Манюрова также не подтвердила применение силы к журналистке. «Вот только в разговоре с нами женщина сказала, что ее никто не опрашивал и для дачи объяснений не вызывал», — утверждает Baza.

В конце января Никитина рассказывала, что на нее оказывают давление. По словам девушки, у подъезда ее подкараулил мужчина и убеждал отказаться от претензий по поводу избиения. «Несколько раз был задан вопрос: "Знаешь ли ты, на кого написала заявление?"», — цитировал ее слова телеграм-канал. Журналистка говорила, что была знакома с тем мужчиной, но уже больше десяти лет с ним не общалась, а на тот момент он работал в ФСБ.