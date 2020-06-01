Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 56 от 1 июня 2020

Читать номер

СК отказался заводить дело об избиении журналистки Baza при обыске в квартире у открывшего стрельбу на Лубянке

Общество6

6
 

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки Baza Анны Никитиной, рассказавшей об избиении во время обыска в квартире Евгения Манюрова, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в декабре. 

По словам Никитиной, в ходе обыска мужчина в штатском, пришедший вместе с силовиками, стал трясти ее за плечи и ударил в челюсть. Журналистка сообщала, что он также кричал и угрожал ей увольнением. Как передает Baza, следователи в итоге посчитали, что девушка «самоповредилась». Адвокат намерен обжаловать отказ в возбуждении дела.

Телеграм-канал отмечает, что к проверке по заявлению Никитиной СК приступил только через два месяца после его подачи. Сотрудники УФСБ не нашли свидетельств насилия и заявили, что мать Манюрова также не подтвердила применение силы к журналистке. «Вот только в разговоре с нами женщина сказала, что ее никто не опрашивал и для дачи объяснений не вызывал», — утверждает Baza. 

В конце января Никитина рассказывала, что на нее оказывают давление. По словам девушки, у подъезда ее подкараулил мужчина и убеждал отказаться от претензий по поводу избиения. «Несколько раз был задан вопрос: "Знаешь ли ты, на кого написала заявление?"», — цитировал ее слова телеграм-канал. Журналистка говорила, что была знакома с тем мужчиной, но уже больше десяти лет с ним не общалась, а на тот момент он работал в ФСБ.

Теги:
следственный комитет, kb, лубянка
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera