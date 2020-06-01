В Чечне откроют парикмахерские и разрешат гулять в 500 метрах от дома

Со 2 июня Чечня переходит ко второму этапу ослабления ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ уже подписал глава республики Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.

По словам премьера Чечни Муслима Хучиева, при соблюдении требований Роспотребнадзора в республике смогут возобновить работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м, стоматологические клиники, салоны красоты и парикмахерские. Жители Чечни также смогут выходить на прогулки в радиусе 500 метров от дома, но не больше чем по четыре человека. При этом пропускной режим местные власти решили сохранить.

Кроме того, в Духовном управлении мусульман Чечни анонсировали возобновление коллективных молитв в крупных мечетях городов и райцентров. Пятничный коллективный намаз будет проводиться при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и ограничений по количеству молящихся.

По словам главы регионального Минздрава Эльхана Сулейманова, смягчить режим ограничительных мер в Чечне позволяет снижение числа инфицированных. «Мы раньше вошли в карантин, раньше выйдем. Своевременные меры позволили сбить волну, у нас на данный момент 33% коек свободны», — отметил он.

В Чечне, по данным на утро 1 июня, зарегистрирован 1247 случаев заражения коронавирусом, 836 человек уже выздоровели, 13 пациентов скончались. На первом этапе снятия ограничений, к которому республика перешла в середине мая, в Чечне вернулись к работе небольшие магазины с непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, а также автосервисы, мойки и заправки.