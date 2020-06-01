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№ 56 от 1 июня 2020

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Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главредом, несмотря на его конфликт с редакцией

Общество13

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Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин решил оставить Андрея Шмарова в должности исполняющего обязанности главного редактора газеты, сообщает само издание.

Еремин заявил, что уважает профессиональные качества Шмарова и надеется, что редакция урегулирует с ним конфликт. В интервью РБК новый владелец «Ведомостей» напомнил, что окончательное решение о том, кто будет главным редактором, примет совет директоров. Созыв нового совета директоров потребует не менее месяца.

«Это естественная ситуация для любого СМИ, когда есть устоявшийся коллектив, приходит новый человек, и идет процесс притирки, знакомства. <…> Я не хочу искать виноватых. Надо просто принять тот факт, что первые шаги показали, что есть какие-то шероховатости в отношениях и просто набраться терпения», — прокомментировал Еремин свое отношение к конфликту в редакции.

Основатель информационного агентства «ФедералПресс» Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей» 29 мая. В тот же день редакция «Ведомостей» опубликовала заявление, в котором выразила опасения в том, что газета теперь может стать «инструментом влияния», а новый владелец попытается вмешаться в редакционную политику. 

Шмаров стал и.о. главного редактора в марта, после того, как стало известно о продаже «Ведомостей». Он запрещал журналистам издания публиковать любые тексты на основе опросов «Левада-центра», критиковать поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Он лично менял заголовок в материале о продаже венесуэльских активов на противоположный по смыслу, а также снимал с сайта колонку с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Теги:
kb, «ведомости»
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