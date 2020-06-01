РПЦ решила с 6 июня открыть все московские храмы 

В Москве с 6 июня откроются все храмы, ранее закрытые для посещения прихожан из-за пандемии. При этом в храм Христа Спасителя и Богоявленский Елоховский собор верующих начнут пускать уже завтра, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — рассказали в пресс-службе.

Решение открыть храмы в патриархии приняли после консультаций с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и мэром Москвы Сергеем Собяниным. В РПЦ пообещали, что пускать прихожан в церкви будут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В частности, число верующих, находящихся в одном помещении, ограничат, чтобы они могли соблюдать социальную дистанцию.

Накануне посещать храмы в небогослужебное время разрешили и жителям Подмосковья. Службы там будут проводиться на открытом воздухе.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией накануне праздника Пасхи московские храмы было решено закрыть. Патриарх призвал верующих в этот день молиться дома, а священники провели праздничные богослужения без прихожан.