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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
В Москве вновь начались задержания на пикетах в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара
«Новая газета»редакция
У здания московского управления МВД на Петровке, 38 начались пикеты в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет.
Как сообщает корреспондент «Новой газеты», задержаны уже как минимум девять человек, в том числе депутат Мосгордумы и глава фракции «Яблоко» Максим Круглов, автор телеграм-канала Avtozak Live Максим Кондратьев, координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова и бывший фигурант «московского дела» Влад Барабанов. Последний стоял в пикете с плакатом: «Задержи меня, если плевал на права 1312».
«Вы нарушаете указ мэра», — при задержании заявляют активистам сотрудники полиции.
Позже полиция все-таки отпустила Круглова, у которого есть депутатская неприкосновенность, а также Кондратьева.
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21:21 На активиста Константина Фокина составили протокол о неповиновении требованию полицейского (ст. 19.3 КоАП, наказание по которой может составить до 15 суток ареста), на Усманову — об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Барабанова отпустили из отдела полиции с обязательством о явке для составления протокола.
Напомним, 28 мая cпециального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара отправили в ИВС на 15 суток за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Журналиста обвинили в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Следующие два дня у здания МВД на Петровке, 38 проходили одиночные пикеты журналистов и муниципальных депутатов в поддержку Азара; на них были задержали более 30 человек.
Одновременно в сети появилась петиция с требованием освободить журналиста и всех задержанных за одиночные пикеты у ГУ МВД. На данный момент ее подписали уже более 60 тысяч человек.
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