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Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

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№ 56 от 1 июня 2020

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МВД попросило полицейских срочно рассказать о продаже информации в паблик «Омбудсмен полиции» в обмен на амнистию

Общество231

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Столичное управление МВД обратилось к московским полицейским с просьбой как можно скорее сообщить, если те за деньги передавали создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову какую-либо информацию. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Медиазона».

В московском главке пообещали не наказывать силовиков, если те расскажут о продаже до 3 июня. Если после этой даты выяснится, что кто-то все же предоставлял Воронцову информацию за деньги, причастным будут грозить санкции «в соответствии с законодательством».

Сейчас бывший сотрудник центра «Э» и основатель проекта для помощи полицейским Владимир Воронцов находится под арестом. Против него возбудили сразу несколько уголовных дел: за вымогательство и за изготовление порнографических материалов группой лиц. К задержанию Воронцова полиция привлекла силы спецназа, который по веревкам спускался с крыши в окно его квартиры, пока их коллеги пилили болгаркой дверь.

По версии следствия, Воронцов требовал от одного из сотрудников полиции 300 тысяч рублей, якобы пообещав за это не публиковать в интернете его интимные фотографии. Создатель паблика свою вину не признает, а уголовное преследование называет местью за свою деятельность. Ранее московское управление МВД уже объявляло поиск пострадавших от действий Воронцова. По данным источника ТАСС, дела Воронцова планируют передать из МВД в Следственный комитет.

Теги:
sn, москва, мвд, «Омбудсмен полиции»

В Москве вновь начались задержания на пикетах в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара

Общество421

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У здания московского управления МВД на Петровке, 38 начались пикеты  в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет.

Пикет у столичного управления МВД. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Как сообщает корреспондент «Новой газеты», задержаны уже как минимум девять человек, в том числе депутат Мосгордумы и глава фракции «Яблоко» Максим Круглов, автор телеграм-канала Avtozak Live Максим Кондратьев, координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова и бывший фигурант «московского дела» Влад Барабанов. Последний стоял в пикете с плакатом: «Задержи меня, если плевал на права 1312».

Задержание Влада Барабанова. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

 «Вы нарушаете указ мэра», — при задержании заявляют активистам  сотрудники полиции. 

Полиция задерживает депутата Мосгордумы Максима Круглова. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Дополняется

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Теги:
полиция, илья азар, пикеты
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