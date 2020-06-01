Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
МВД попросило полицейских срочно рассказать о продаже информации в паблик «Омбудсмен полиции» в обмен на амнистию
Столичное управление МВД обратилось к московским полицейским с просьбой как можно скорее сообщить, если те за деньги передавали создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову какую-либо информацию. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Медиазона».
В московском главке пообещали не наказывать силовиков, если те расскажут о продаже до 3 июня. Если после этой даты выяснится, что кто-то все же предоставлял Воронцову информацию за деньги, причастным будут грозить санкции «в соответствии с законодательством».
Сейчас бывший сотрудник центра «Э» и основатель проекта для помощи полицейским Владимир Воронцов находится под арестом. Против него возбудили сразу несколько уголовных дел: за вымогательство и за изготовление порнографических материалов группой лиц. К задержанию Воронцова полиция привлекла силы спецназа, который по веревкам спускался с крыши в окно его квартиры, пока их коллеги пилили болгаркой дверь.
По версии следствия, Воронцов требовал от одного из сотрудников полиции 300 тысяч рублей, якобы пообещав за это не публиковать в интернете его интимные фотографии. Создатель паблика свою вину не признает, а уголовное преследование называет местью за свою деятельность. Ранее московское управление МВД уже объявляло поиск пострадавших от действий Воронцова. По данным источника ТАСС, дела Воронцова планируют передать из МВД в Следственный комитет.
Теги:sn, москва, мвд, «Омбудсмен полиции»
В Москве вновь начались задержания на пикетах в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара
«Новая газета»редакция
У здания московского управления МВД на Петровке, 38 начались пикеты в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет.
Как сообщает корреспондент «Новой газеты», задержаны уже как минимум девять человек, в том числе депутат Мосгордумы и глава фракции «Яблоко» Максим Круглов, автор телеграм-канала Avtozak Live Максим Кондратьев, координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова и бывший фигурант «московского дела» Влад Барабанов. Последний стоял в пикете с плакатом: «Задержи меня, если плевал на права 1312».
«Вы нарушаете указ мэра», — при задержании заявляют активистам сотрудники полиции.
Дополняется
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных