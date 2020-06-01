МВД попросило полицейских срочно рассказать о продаже информации в паблик «Омбудсмен полиции» в обмен на амнистию

Столичное управление МВД обратилось к московским полицейским с просьбой как можно скорее сообщить, если те за деньги передавали создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову какую-либо информацию. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Медиазона».

В московском главке пообещали не наказывать силовиков, если те расскажут о продаже до 3 июня. Если после этой даты выяснится, что кто-то все же предоставлял Воронцову информацию за деньги, причастным будут грозить санкции «в соответствии с законодательством».

Сейчас бывший сотрудник центра «Э» и основатель проекта для помощи полицейским Владимир Воронцов находится под арестом. Против него возбудили сразу несколько уголовных дел: за вымогательство и за изготовление порнографических материалов группой лиц. К задержанию Воронцова полиция привлекла силы спецназа, который по веревкам спускался с крыши в окно его квартиры, пока их коллеги пилили болгаркой дверь.

По версии следствия, Воронцов требовал от одного из сотрудников полиции 300 тысяч рублей, якобы пообещав за это не публиковать в интернете его интимные фотографии. Создатель паблика свою вину не признает, а уголовное преследование называет местью за свою деятельность. Ранее московское управление МВД уже объявляло поиск пострадавших от действий Воронцова. По данным источника ТАСС, дела Воронцова планируют передать из МВД в Следственный комитет.