Сотрудников подмосковного СИЗО обвинили в получении взяток автомобильными шинами

Следственный комитет завершил расследование дела о вымогательстве взяток руководителем подмосковного СИЗО №11 Михаилом Титовым и оперуполномоченным Сергеем Принцем. Следствие считает, что в обмен на послабление режима содержания силовики требовали от заключенных не только деньги, но и автомобильные шины, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, вступившие в сговор Принц и его начальник Титов наладили коррупционную схему и через посредников брали с заключенных деньги в обмен на более комфортные условия жизни в изоляторе. Как следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении «Коммерсанта», за хорошую камеру, доставку качественных продуктов и разрешение использовать мобильный телефон некоторые арестанты заплатили 250 тысяч рублей.

Кроме того, у одного из заключенных, который позже дал показания на работников ФСИН, потребовали пару комплектов зимней резины Michelin для машины руководителя СИЗО.

Сотрудников ФСИН арестовали еще два года назад, все это время Следственный комитет вел расследование. Титов частично признался в коррупции, а его подчиненный Принц считает, что дело против него сфабриковано. По его словам, уголовное преследование — это месть сотрудников Следственного комитета, которых оперуполномоченный обвинял в коррупции. Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК).