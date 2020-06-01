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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Сотрудников подмосковного СИЗО обвинили в получении взяток автомобильными шинами
Следственный комитет завершил расследование дела о вымогательстве взяток руководителем подмосковного СИЗО №11 Михаилом Титовым и оперуполномоченным Сергеем Принцем. Следствие считает, что в обмен на послабление режима содержания силовики требовали от заключенных не только деньги, но и автомобильные шины, сообщает «Коммерсант».
По версии следствия, вступившие в сговор Принц и его начальник Титов наладили коррупционную схему и через посредников брали с заключенных деньги в обмен на более комфортные условия жизни в изоляторе. Как следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении «Коммерсанта», за хорошую камеру, доставку качественных продуктов и разрешение использовать мобильный телефон некоторые арестанты заплатили 250 тысяч рублей.
Кроме того, у одного из заключенных, который позже дал показания на работников ФСИН, потребовали пару комплектов зимней резины Michelin для машины руководителя СИЗО.
Сотрудников ФСИН арестовали еще два года назад, все это время Следственный комитет вел расследование. Титов частично признался в коррупции, а его подчиненный Принц считает, что дело против него сфабриковано. По его словам, уголовное преследование — это месть сотрудников Следственного комитета, которых оперуполномоченный обвинял в коррупции. Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК).
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день объявлен выходным
«Новая газета»редакция
Обновлено 17:05
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 1 июля будет объявлено выходным днем.
Общенародное голосование по внесению изменений в Конституцию состоятся 1 июля. С предложенной датой президент России Владимир Путин согласился на встрече с рабочей группой по конституционным поправкам.
«Нужно дать возможность людям все-таки сосредоточиться на поправках в основной закон. Были даже идеи провести голосование в День Парада (24 июня), но не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны», — объяснил президент выбор даты.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальной датой для голосования, потому что после 3 июля в школах, где находится половина избирательных участков, начинается ЕГЭ.
ЦИК и Роспотребнадзор договорились, что основным правилом предстоящего голосования станет рассредоточение участников во времени и пространстве, чтобы минимизировать контакты. Для этого Памфилова предложила позволить гражданам голосовать в течение семи дней, что «позволит избежать очередей на участках». Предполагается, что участки откроются за неделю до 1 июля.
Также членов избиркомов и участников голосования обеспечат одноразовыми средствами защиты и ручками. На входе в участок пришедшим будут измерять температуру.
«Это будет безопаснее, чем сходить в магазин»,
– заверила Памфилова.
Напомним, что изначально голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, однако было принято решение перенести его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Теперь же опрос должны провести в соответствии с противоэпидемическими нормами: саму процедуру голосования рекомендовано по возможности проводить на открытом воздухе, а избиркомы раз в час должны устраивать десятиминутные технологические перерывы для дезинфекции и проветривания помещений. Голосование в нескольких регионах страны, в том числе и в Москве, хотят провести в электронной форме. От идеи голосования по почте ЦИК в итоге отказался.
Всего на проведение всероссийского голосования из бюджета выделили более 14 млрд рублей.
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