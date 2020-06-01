Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»

Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках. Как сообщает пресс-служба ведомства, такая норма содержится в законопроекте об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок, который Минфин внес в правительство.

По мнению чиновников, подобное нововведение поможет упростить и систематизировать порядок госзакупок, а также обеспечить «конфиденциальность» информации. Таким образом, закупки силовых структур и «Роскосмоса» смогут проходить в закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.

В случае принятия законопроекта в таком виде, проконтролировать закупки этих организаций будет значительно сложнее. О включении в этот список ФСО, Росгвардия и «Роскосмос» просили уже давно: силовые структуры предлагали засекретить свои данные «для унификации подхода» и предотвращения «террористической угрозы», а «Роскосмос» указывал на риски утечки информации.

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о закупках Росгвардией овощей и мяса для своих солдат по завышенной цене. Расследование, в том числе, было основано на открытых данных с сайта госзакупок. Росгвардия назвала эту информацию сфальсифицированной, а глава силовой структуры Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. Позже суд обязал политика удалить ролик с расследованием.