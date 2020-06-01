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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

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№ 56 от 1 июня 2020

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В Екатеринбурге росгвардейцы застрелили мужчину, подозреваемого в хищении четырех рулонов обоев

Общество17

Изольда Дробина«Новая газета на Урале»

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Минувшей ночью в микрорайоне ЖБИ сотрудники Росгвардии провели спецоперацию, чтобы задержать 27-летнего мужчину, якобы похитившего из промышленного магазина четыре рулона обоев общей стоимостью около 8 тысяч рублей.

Предположительно, вечером 31 мая екатеринбуржец Владимир Т. вынес из магазина обои, не расплатившись. Клиента догнали охранники, безуспешно пытавшиеся вернуть его обратно. Мужчина якобы угрожал им ножом и ушел домой. 

Как пишет издание Е1.ru, приехавшей полиции Владимир дверь не открыл. Правоохранители вызвали его отца, которого парень в квартиру впустил. Несколько часов отец и сын разговаривали между собой. Владимир утверждал, что он расплатился за обои. Он был сильно расстроен и понимал, что ситуация зашла слишком далеко. По словам отца, полицейские наобещали сыну уже много уголовных статей. 

Ночью дверь начали ломать. Владимир вышел в коридор, после чего раздались выстрелы. По словам отца, полицейские утверждают, что парень распылил газовый баллончик в лицо первому входящему. За что и был расстрелян. 

Как рассказал журналистам отец погибшего, после штурма его увезли в отдел полиции, где пытались убедить, что сын взял его в заложники, а полицейские освободили.

Как пояснили «Новой газете» в следственном комитете по Свердловской области, данную ситуацию правоохранители пока не готовы комментировать.

Теги:
убийство, росгвардия, екатеринбург
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