Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день объявлен выходным

Обновлено 17:05 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 1 июля будет объявлено выходным днем.

Общенародное голосование по внесению изменений в Конституцию состоятся 1 июля. С предложенной датой президент России Владимир Путин согласился на встрече с рабочей группой по конституционным поправкам.

«Нужно дать возможность людям все-таки сосредоточиться на поправках в основной закон. Были даже идеи провести голосование в День Парада (24 июня), но не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны», — объяснил президент выбор даты.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальной датой для голосования, потому что после 3 июля в школах, где находится половина избирательных участков, начинается ЕГЭ.

ЦИК и Роспотребнадзор договорились, что основным правилом предстоящего голосования станет рассредоточение участников во времени и пространстве, чтобы минимизировать контакты. Для этого Памфилова предложила позволить гражданам голосовать в течение семи дней, что «позволит избежать очередей на участках». Предполагается, что участки откроются за неделю до 1 июля.

Также членов избиркомов и участников голосования обеспечат одноразовыми средствами защиты и ручками. На входе в участок пришедшим будут измерять температуру.

«Это будет безопаснее, чем сходить в магазин»,

– заверила Памфилова.

Напомним, что изначально голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, однако было принято решение перенести его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Теперь же опрос должны провести в соответствии с противоэпидемическими нормами: саму процедуру голосования рекомендовано по возможности проводить на открытом воздухе, а избиркомы раз в час должны устраивать десятиминутные технологические перерывы для дезинфекции и проветривания помещений. Голосование в нескольких регионах страны, в том числе и в Москве, хотят провести в электронной форме. От идеи голосования по почте ЦИК в итоге отказался.

Всего на проведение всероссийского голосования из бюджета выделили более 14 млрд рублей.