Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 56 от 1 июня 2020

Читать номер

В Норильске и Таймыре ввели режим ЧС после разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива

Общество97

97
 

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и Норильске власти ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Авария произошла еще 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на площади 350 квадратных метров разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в почву и водоем. Горюче-смазочные материалы оказались и на проезжей части технологической дороги, после чего загорелась проезжавшая по ней машина, начался пожар. 

Предварительной причиной специалисты называют проседание свайного фундамента: из-за этого оторвалась значительная часть днища хранилища. По данным чиновников, ущерб от разлива может исчисляться десятками миллиардов рублей. Власти считают, что частично ответственность лежит на компании НТЭК и администрации Норильска, которые не сразу уведомили о катастрофе.

Сейчас на площадке пытаются убрать разлившиеся нефтепродукты, однако рабочим удалось собрать пока около 100 тонн. После проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении и порчи земли опасными химическими веществами (ч. 1 ст. 254 УК).

Теги:
sn, нефтяной разлив, топливо, норильск
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera