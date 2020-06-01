В Норильске и Таймыре ввели режим ЧС после разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и Норильске власти ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Авария произошла еще 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на площади 350 квадратных метров разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в почву и водоем. Горюче-смазочные материалы оказались и на проезжей части технологической дороги, после чего загорелась проезжавшая по ней машина, начался пожар.

Предварительной причиной специалисты называют проседание свайного фундамента: из-за этого оторвалась значительная часть днища хранилища. По данным чиновников, ущерб от разлива может исчисляться десятками миллиардов рублей. Власти считают, что частично ответственность лежит на компании НТЭК и администрации Норильска, которые не сразу уведомили о катастрофе.

Сейчас на площадке пытаются убрать разлившиеся нефтепродукты, однако рабочим удалось собрать пока около 100 тонн. После проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении и порчи земли опасными химическими веществами (ч. 1 ст. 254 УК).