петиция
Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
В Норильске и Таймыре ввели режим ЧС после разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе и Норильске власти ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.
Авария произошла еще 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на площади 350 квадратных метров разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в почву и водоем. Горюче-смазочные материалы оказались и на проезжей части технологической дороги, после чего загорелась проезжавшая по ней машина, начался пожар.
Предварительной причиной специалисты называют проседание свайного фундамента: из-за этого оторвалась значительная часть днища хранилища. По данным чиновников, ущерб от разлива может исчисляться десятками миллиардов рублей. Власти считают, что частично ответственность лежит на компании НТЭК и администрации Норильска, которые не сразу уведомили о катастрофе.
Сейчас на площадке пытаются убрать разлившиеся нефтепродукты, однако рабочим удалось собрать пока около 100 тонн. После проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении и порчи земли опасными химическими веществами (ч. 1 ст. 254 УК).