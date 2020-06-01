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№ 56 от 1 июня 2020

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Под Мурманском рухнул мост через реку. Железнодорожное сообщение с городом приостановлено

Общество1

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Под Мурманском в районе поселка Выходной  обрушился железнодорожный мост через реку Кола. В МЧС сообщили, что при этом никто не пострадал. 

Фото: пресс-служба МЧС

30 мая паводок повредил одну из опор моста, движение было перекрыто,  ремонт планировали закончить за 5 дней.  Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщала, что пассажиров доставляют в Мурманск автобусами. 

Обрушение парализовало железнодорожное сообщение с областным центром, так как мост был единственным, связывавшим Мурманск с большой землей. Между тем по железной дороге доставляют уголь и минеральные удобрения для отгрузки в Мурманском торговом порту – они составляют основной объем морского грузооборота в Заполярье. 

Сегодня же под Мурманском паводок повредил участок федеральной трассы, ведущей к границе с Финляндией; на прошлой неделе участок  федеральной трассы к северу от Мурманска  также был подтоплен вышедшей из берегов рекой Роста, пострадала промзона и склады крупных торговых компаний.

Теги:
железная дорога, мосты, мурманск

В Норильске и Таймыре ввели режим ЧС после разлива 20 тысяч тонн топлива

Общество11

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В Таймырском Долгано-Ненецком районе и Норильске власти ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов. 

Авария произошла еще 29 мая. Из-за разгерметизации на площади 350 квадратных метров разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в почву и водоем. Горюче-смазочные материалы оказались и на проезжей части технологической дороги, после чего загорелась проезжавшая по ней машина. 

Предварительной причиной специалисты называют проседание свайного фундамента, из чего оторвалась значительная часть днища хранилища. По данным чиновников, ущерб от разлива может исчисляться десятками миллиардов рублей. Власти считают, что частично ответственность лежит на компании НТЭК и администрации Норильска, которые не сразу уведомили о катастрофе. 

Сейчас на площадке пытаются убрать разлившиеся нефтепродукты, однако рабочим удалось собрать пока около 100 тонн. После проверки прокуратуры Следственный комитет возбуждил уголовное дело о загрязнении и порча земли опасными химическими веществами (ч. 1 ст. 254 УК). 

Теги:
sn, нефтяной разлив, топливо, норильск
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