В Екатеринбурге неизвестные похитили таблички «Последнего адреса» со стен домов

В Екатеринбурге неизвестные демонтировали таблички «Последнего адреса» со стен домов. Первым пропажу обнаружил Александр Слуцкий, житель одного из домов на улице 8 Марта.

Таблички исчезли с двух зданий. Уже через пару часов выяснилось, что по Екатеринбургу пропали восемь табличек из пятнадцати. На них были имена и даты жизни жертв сталинских репрессий, которые ранее жили в этих домах.

«Нескольким сотрудникам полиции, с которыми я только что пообщался по поводу проведения проверки на наличие или отсутствие состава преступления в демонтаже мемориальных табличек, пришлось рассказывать о смысле и значении этого проекта. Одна молодая леди в форме с погонами спросила меня: «Это что ли какая-то рекламная акция?» — написал Александр Слуцкий на своей странице в Фейсбуке.

Архивное фото табличек в Екатеринбурге со страницы Слуцкого в фейсбуке

«У нас нет предположений, кто снял таблички, — рассказала Елена Шукаева, куратор «Последнего адреса» в Екатеринбурге. — Это похоже на какой-то организованный вандализм. Ведь нужно было принести стремянку и шуруповерт, то есть заранее подготовиться. В первую очередь, это серьезный удар по пожилым людям, которые всю жизнь не знали, где похоронены их родные и нашли единственный способ увековечить о них память».

Памятные таблички на домах были установлены по инициативе самих жителей. Предварительно возможность установки была согласована со всеми необходимыми органами.

Жильцы домов, со стен которых исчезли памятные таблички, обратились в полицию. Пострадали стены домов на 8 Марта, 1 и 7, Челюскинцев, 1, Шейнкмана, 19. Пытались снять табличку на Толмачева, 28, но что-то не позволило им завершить начатое.

«Мы надеемся, что вандалы попали в поле зрения камер наблюдения, — заключила Елена Шукаева. — Кроме того, мы обращаемся к водителям, парковавших свои автомобили в районе домов, где были сняты таблички. Может, действия злоумышленников записаны на видеорегистраторах?».

Стоит отметить, что ранее в администрации Екатеринбурга отказали одной из заявительниц в установке памятной таблички в честь деда, мотивировав это тем, что чиновники «не приветствуют» подобные инициативы.