Третья экспертиза по делу «Седьмой студии»: расходы на проект «Платформа» были завышены в 2,5 раза

Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» пришла к выводу, что расходы на реализацию проекта «Платформа» могли быть завышены в 2,5 раза, ущерб государству она оценила в 129 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ирина Поверинова.

«Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта», — сказала она. Защита выводы экспертов планирует обжаловать.

«Седьмая студия» — независимая театральная компания, объединившая выпускников Школы-студии МХАТ с курса режиссера Кирилла Серебренникова. На реализацию театрального проекта «Платформа» правительство выделило около 216 миллионов рублей.

По версии следствия, о стоимости и количестве мероприятий, реализуемых в рамках проекта, были предоставлены недостоверные данные. Помимо Серебренникова, по делу проходят еще несколько человек, все они, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину отрицают.

Первая экспертиза, назначенная по делу, подтвердила факт нарушений при реализации проекта. Вторую экспертизу проводили девять человек, в том числе профессор института театрального искусства (ГИТИС) Видмантас Силюнас. Согласно ее результатам, затраты на проект «Платформа» составили больше выделенных средств.