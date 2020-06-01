Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на арест спецкора «Новой» Ильи Азара. Он останется в спецприемнике

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на арест специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Хамовников Ильи Азара, который отбывает 15 суток за одиночный пикет у столичного главка МВД.

Рассмотрение жалобы назначено на 5 июня. До этого времени журналист останется в спецприемнике.

«Отложили для изучения моей жалобы. В связи с тем, что мной было представлены дополнительные доводы и ссылки на законы. Буквально мы добавили два абзаца ссылок на какие-то доказательства и так далее. Отложить могли в крайнем случае — на завтра. Что там изучать, два абзаца? Мы все ошарашены», — рассказал «Новой» адвокат Леонид Соловьев.

Напомним, 28 мая Илью Азара отправили в ИВС на 15 суток за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции». Журналиста обвинили в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Следующие два дня у здания МВД на Петровке, 38 проходили одиночные пикеты журналистов и муниципальных депутатов в поддержку Азара; на них были задержали более 30 человек.

Одновременно в сети появилась петиция с требованием освободить журналиста и всех задержанных за одиночные пикеты у ГУ МВД. На данный момент ее подписали уже более 60 тысяч человек.