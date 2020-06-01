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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на арест спецкора «Новой» Ильи Азара. Он останется в спецприемнике
«Новая газета»редакция
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на арест специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Хамовников Ильи Азара, который отбывает 15 суток за одиночный пикет у столичного главка МВД.
Рассмотрение жалобы назначено на 5 июня. До этого времени журналист останется в спецприемнике.
«Отложили для изучения моей жалобы. В связи с тем, что мной было представлены дополнительные доводы и ссылки на законы. Буквально мы добавили два абзаца ссылок на какие-то доказательства и так далее. Отложить могли в крайнем случае — на завтра. Что там изучать, два абзаца? Мы все ошарашены», — рассказал «Новой» адвокат Леонид Соловьев.
Напомним, 28 мая Илью Азара отправили в ИВС на 15 суток за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции». Журналиста обвинили в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Следующие два дня у здания МВД на Петровке, 38 проходили одиночные пикеты журналистов и муниципальных депутатов в поддержку Азара; на них были задержали более 30 человек.
Одновременно в сети появилась петиция с требованием освободить журналиста и всех задержанных за одиночные пикеты у ГУ МВД. На данный момент ее подписали уже более 60 тысяч человек.
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