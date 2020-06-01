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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Полиция задержала депутата Мосгордумы Ступина, который вышел к Мосгорсуду в поддержку Ильи Азара
Столичная полиция задержала депутата Мосгордумы Евгения Ступина, который пришел к зданию Мосгорсуда, чтобы поддержать арестованного на 15 суток за пикет спецкора «Новой» Илью Азара. Об этом «Новой газете» сообщил сам депутат.
«Им не понравилась моя маска, на ней было написано "Свободу Азару". Они посчитали, что это публичное мероприятие. Они посчитали, что это публичное мероприятие возле Мосгорсуда, соответственно, в связи с этим на меня нужно составить административный протокол», — рассказал депутат.
Кроме Ступина полицейские увели в автозак активиста Константина Фокина, который также стоял с плакатом в поддержку Азара и пытался приковать себя цепью к забору. Сотрудники правоохранительных органов также изъяли у активистов картонную фигуру Азара.
Сегодня в Мосгорсуде судья рассмотрит жалобу на арест журналиста «Новой» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара. Ранее Тверской суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста за пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве и изготовлении порнографии.
После ареста Азара в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге прошли пикеты с требованием его немедленного освобождения. Полиция пыталась пресечь подобные мероприятия: в Москве несколько дней подряд силовики задерживали активистов с плакатами якобы из-за нарушения ими режима самоизоляции.
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