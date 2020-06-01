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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

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№ 56 от 1 июня 2020

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Полиция задержала депутата Мосгордумы Ступина, который вышел к Мосгорсуду в поддержку Ильи Азара 

Общество198

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Столичная полиция задержала депутата Мосгордумы Евгения Ступина, который пришел к зданию Мосгорсуда, чтобы поддержать арестованного на 15 суток за пикет спецкора «Новой» Илью Азара. Об этом «Новой газете» сообщил сам депутат.

Полиция уносит изъятую картонную фигуру Азара. Фото: Андрей Морев

«Им не понравилась моя маска, на ней было написано "Свободу Азару". Они посчитали, что это публичное мероприятие. Они посчитали, что это публичное мероприятие возле Мосгорсуда, соответственно, в связи с этим на меня нужно составить административный протокол», — рассказал депутат.

Кроме Ступина полицейские увели в автозак активиста Константина Фокина, который также стоял с плакатом в поддержку Азара и пытался приковать себя цепью к забору. Сотрудники правоохранительных органов также изъяли у активистов картонную фигуру Азара.

Евгений Ступин. Фото: Андрей Морев

Сегодня в Мосгорсуде судья рассмотрит жалобу на арест журналиста «Новой» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара. Ранее Тверской суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста за пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве и изготовлении порнографии.

После ареста Азара в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге прошли пикеты с требованием его немедленного освобождения. Полиция пыталась пресечь подобные мероприятия: в Москве несколько дней подряд силовики задерживали активистов с плакатами якобы из-за нарушения ими режима самоизоляции.

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Теги:
sn, мосгорсуд, полиция, илья азар
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