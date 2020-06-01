Газета МВД объяснила необходимость расширения прав полицейских выдуманным американским законом об избиении жен

Авторы ведомственной газеты МВД «Щит и меч» сослались на выдуманные американские законы, пытаясь объяснить необходимость расширения полномочий полицейских. На статью с подобной аргументацией, опуликованную на портале «МВД медиа», обратила внимание «Медиазона».

В материале под заголовком «Требования диктует жизнь» авторы рассуждали о необходимости изменения правовых норм, которые со временем устаревают. Поводом для написания заметки стал законопроект о расширении полномочий полицейских.

«Реальная жизнь стремительна, предугадать, как будет складываться ситуация через пять-десять лет, просто невозможно. А она меняется и требует своевременного реагирования со стороны законодателей», — говорится в статье.

Журналисты привели примеры из «американского законодательства», нормы которого, по их мнению, устарели и «сегодня вызывают лишь улыбку». В том числе, они сослались на закон штата Огайо, который запрещает «смотреть на портрет президента, если вы слепой», и на документ из Арканзаса, в котором говорится, что «муж имеет право бить жену, но только один раз в месяц». Как выяснила «Медиазона», обе этих нормы — выдумка. Первый ни разу не фигурировал в англоязычных источниках: его однажды цитировало лишь астраханское издание, а второй признан легендой.

В середине мая правительство внесло в Госдуму проект поправок к закону «О полиции», которые расширяют полномочия сотрудников правоохранительных органов. В частности, документ предполагает больше возможностей для применения полицейскими оружия, разрешает им вскрывать автомобили и не представляться.