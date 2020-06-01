В Госдуме предложили сажать на срок до десяти лет за призывы несовершеннолетних к массовым беспорядкам

В Госдуме разрабатывают законопроект о наказании до десяти лет лишения свободы за призыв несовершеннолетних к массовым беспорядкам. Об этом РИА Новости рассказал депутат от «Единой России» и автор инициативы Евгений Марченко.

Он объяснил, что по действующему законодательству за призыв несовершеннолетних к массовым беспорядкам предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП). По ней гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток, а юрлицам — штраф до 500 тысяч. Изменения предлагается внести в ст. 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и ст. 212 УК («Массовые беспорядки»).

«Сейчас тема митингов вроде бы ушла — из-за коронавируса у нас вообще нет никаких митингов, ни законных, ни незаконных, но она может в любой момент возникнуть. Организаторы несанкционированных митингов делают ставки на несовершеннолетнюю молодежь, потому что ими проще всего манипулировать», — заявил Марченко.

Депутат добавил, что законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, когда снимут ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, и нижняя палата парламента возобновит работу в штатном режиме.

Закон о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в митинги президент Владимир Путин подписал в конце 2018 года. Фигурантом первого в России административного дела по этой статье стал житель Калининграда Иван Лузин, которого суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.