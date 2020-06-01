«Гулял по Хамовникам, был у ОВД»: в Москве появились картонные фигуры арестованного спецкора «Новой» Ильи Азара

В Москве появились картонные фигуры специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара, арестованного за одиночный пикет у Главного управления МВД по Москве. Об этом «Новой газете» рассказала муниципальный депутат района проспект Вернадского Елена Филина.

Азар у МВД по району «Тверской». Фото: телеграм-канал «Метропикет»

«Он гулял у нас сегодня по Хамовникам, был около Тверского ОВД, собирается сейчас к мэрии и к Тверскому суду. К апелляции еще поедет в Мосгорсуд, — рассказала она. <...> На самом деле мы устали уже от автозаков и от задержаний, а это яркая, мирная, и до всех доходчивая акция».

Азар в Хамовниках. Фото: телеграм-канал «Метропикет»

По словам Филиной, «прародителем» акции стал активист Михаил Плетнев. Вчера он поставил в метро картонную фигуру Азара. Активиста задержали, но позже отпустили без протокола, рассказывало «МБХ медиа».

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Азара. «Мы ждем, что Илью освободят. Я думаю, что все ждут, и вариантов других просто нет», — сказала Филина.

Азар вышел с пикетом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова 26 мая. Ему вменили повторное нарушение правил проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и арестовали на 15 суток. Активиста Виктора Немытова, которого сначала тоже арестовали за пикет на Петровке, Мосгорсуд освободил, переквалифицировав ту же статью на невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП).

После ареста Азара на Петровке проходили одиночные пикеты, участников которых задерживали. На некоторых из них составили протоколы по ст. 20.2 КоАП.