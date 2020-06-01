В крупнейших городах Беларуси прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах

В крупнейших городах Беларуси прошли пикеты в поддержку альтернативных претендентов на пост президента страны. Как сообщает Tut.by, во время воскресных мероприятий сторонники собирали подписи за выдвижение соперников Лукашенко и требовали освободить задержанных ранее активистов.

Наиболее крупная акция в поддержку альтернативных участников прошла в Минске у Комаровского рынка, где люди растянулись в километровую очередь, чтобы поставить свою подпись за одного из возможных кандидатов. Жители белорусской столицы время от времени скандировали «Позор!», проезжающие мимо автомобили сигналили в знак солидарности с вышедшими на улицу, милиция требовала от граждан разойтись.

Не обошлось и без задержаний: сотрудники правоохранительных органов задержали несколько активистов, некоторых участников акции в неизвестном направлении увезли люди в штатском. Свои действия силовики обосновали тем, что «пикет по сбору подписей превращается в митинг».

Аналогичные акции прошли в Бресте, Гомеле, Витебске, Грондо, Могилеве. Один из жителей Гомеля пришел на пикет, держа в руках портрет действующего президента Александра Лукашенко. Пожилой мужчина рассказал, что выступает за честные выборы, а фотографию взял, чтобы не попасть в автозак. «Я с ним пришел, чтобы меня не забрали», — пояснил он.

По данным правозащитного центра «Весна», во время пикетов 31 мая были задержаны порядка тридцати человек. Первый замминистра внутренних дел страны Геннадий Казакевич прокомментировал происходящее, отметив, что «ситуация накануне выборов серьезно накаляется». По его словам, у МВД сейчас достаточно сил и средств, чтобы нейтрализовать угрозы общественному порядку.

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Массовые акции в стране начались после того, как 29 мая во время сбора подписей полиция Гродно задержала мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея, который руководит ее инициативной группой. После этого милиция возбудила уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Выборы президента Беларуси должны состояться уже 9 августа. Занимающий с 1994 года этот пост Александр Лукашенко в очередной раз собирается принять в них участие.