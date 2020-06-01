«Коммерсант»: ЦИК планирует разрешить надомное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин

Центризбирком планирует разрешить досрочное и надомное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин (отпуска, плохого самочувствия и так далее). С проектом нового порядка голосования ознакомился «Коммерсант».

В первом варианте проекта, отмечает издание, участковая комиссия могла счесть причину заявителя недостаточно уважительной и отклонить его заявление. Также, согласно новому порядку, территориальные комиссии смогут организовывать голосования на придомовых территориях, территориях общего пользования и «в иных местах».

Из-за эпидемиологической обстановки комиссиям рекомендовали организовывать участки на свежем воздухе и каждый час обрабатывать поверхности, а при надомном голосовании – не заходить в квартиру. При посещении избирателей, которые находятся на карантине, комиссиям рекомендовано надевать дополнительную защиту. Наблюдатели должны будут сами купить маски, а членов избиркомов ими обеспечат.

Также предполагается, что избиратель сможет получить бюллетень для голосования без указания серии и номера паспорта избирателя. Ему нужно будет просто расписаться.

Дату проведения общероссийского голосования после ее переноса с 22 апреля из-за пандемии коронавируса пока не называли. Согласно самому закону о поправках, день голосования должны объявить не позже, чем за 30 суток. СМИ называли возможной датой его проведения 1 или 8 июля.