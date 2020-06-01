Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 56 от 1 июня 2020

Читать номер

«Коммерсант»: ЦИК планирует разрешить надомное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин

Общество2

2
 

Центризбирком планирует разрешить досрочное и надомное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин (отпуска, плохого самочувствия и так далее). С проектом нового порядка голосования ознакомился «Коммерсант». 

В первом варианте проекта, отмечает издание, участковая комиссия могла счесть причину заявителя недостаточно уважительной и отклонить его заявление. Также, согласно новому порядку, территориальные комиссии смогут организовывать голосования на придомовых территориях, территориях общего пользования и «в иных местах». 

Из-за эпидемиологической обстановки комиссиям рекомендовали организовывать участки на свежем воздухе и каждый час обрабатывать поверхности, а при надомном голосовании – не заходить в квартиру. При посещении избирателей, которые находятся на карантине, комиссиям рекомендовано надевать дополнительную защиту. Наблюдатели должны будут сами купить маски, а членов избиркомов ими обеспечат. 

Также предполагается, что избиратель сможет получить бюллетень для голосования без указания серии и номера паспорта избирателя. Ему нужно будет просто расписаться. 

Дату проведения общероссийского голосования после ее переноса с 22 апреля из-за пандемии коронавируса пока не называли. Согласно самому закону о поправках, день голосования должны объявить не позже, чем за 30 суток. СМИ называли возможной датой его проведения 1 или 8 июля. 

Теги:
em, конституция, голосование
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera