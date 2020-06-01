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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
В России зафиксировали 9035 новых заражений коронавирусом
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 9035 человек, сообщает федеральный оперштаб.
Общее число случаев заражения в стране достигло 414 878, активными остаются свыше 234 тысяч из них. От коронавируса за сутки скончались 162 человека, а всего жертвами эпидемии в России стали 4855 пациентов.
Суточный прирост продолжил серьезное увеличение в Нижегородской (+315), Свердловской (+283) и Иркутской (+229) областях. В Волгоградской области он достиг своего максимума за месяц (+189), а в Самарской области прирост новых случаев заражения упал больше чем в два раза по сравнению с предыдущим днем.
В Дагестане на 15 выздоровевших за сутки пришлось 25 умерших. Число новых заболевших в Москве (+2297) второй день подряд превышает суточное количество выздоровевших пациентов, хотя до этого шесть дней подряд ситуация была обратной.
Россия, согласно данным университета Джонса Хопкинса, занимает третье место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидером остаются США, где заразились почти 1,8 млн человек, а затем идет Бразилия, где последний суточный прирост составил 16,4 тысяч. Всего в мире COVID-19 заболели 6,1 млн человек, его жертвами стали 372 тысячи пациентов.
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