AP: в США за дни протестов арестовали более четырех тысяч человек

В США за несколько дней протестов, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, арестовали свыше 4,1 тысячи человек. Их число подсчитало Associated Press.

Людей арестовывали за разные правонарушения, в том числе за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа. Больше всего арестованных — в Лос-Анжелесе (931), Нью-Йорке (790) и Хьюстоне (511).

Протесты вспыхнули в десятках городов США после того, как 25 мая в Миннеаполисе после задержания по подозрению в использовании фальшивых денег умер 46-летний Джордж Флойд. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как Флойд, лежащий на асфальте в наручниках, кричит, что задыхается, а полицейский продолжает давить на его горло коленом. Флойд умер в больнице.

Четверых полицейских, принимавших участие в его задержании, уволили. Дерека Шовина, применившего удушающий прием, задержали по обвинению в непредумышленном убийстве. Ему грозит до 25 лет лишения свободы. Протестующие требуют наказания для всех четырех полицейских, причастных к смерти Флойда.

Комендантский час из-за протестов введен примерно в 40 американских городах, отмечает CNN. The New York Times подсчитала, что для подавления беспорядков Нацгвардию задействовали по крайней мере в 21 штате. Источники CNN и NYT сообщили, что во время протестов у Белого дома президент США Дональд Трамп укрылся в бункере.