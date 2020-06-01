Медики и благотворители попросили Голикову принять срочные меры из-за сохраняющегося дефицита средств защиты

Экспертная группа, в которую вошли 28 врачей, медицинских экспертов и руководителей благотворительных фондов, обратилась к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо экспертной группы.

Его авторы уверены, что нынешняя система закупки средств защиты «парализует деятельность системы здравоохранения», и просят решить проблему их нехватки до второй волны коронавируса. По оценкам экспертной группы, производство российских СИЗ не может полностью покрыть потребность в них. В обращении говорится, что потребность в респираторах закрыта на 27%, в перчатках — на 17%, а производство противочумных костюмов в России покрывает только 11% от необходимого.

Из результатов соцопроса медиков в 12 регионах следует, что в 49% медучреждений отсутствует четкий алгоритм расчета потребности в СИЗ. Такой алгоритм не прописан и в последней версии рекомендаций Минздрава, обращают внимание подписанты. В результате большинство руководителей медицинских организаций не имеют возможности внятно рассчитать потребность в средствах защиты.

Кроме того, 43% опрошенных считают проблему обеспеченности средствами защиты как «опасную и рискованную для любого комментирования и обсуждения». В письме сказано, что ситуацию с ограничением высказываний по теме коронавируса усугубляет запрет в КоАП на распространение фейков. «[Запрет] усиливает атмосферу страха и вынуждает передавать информацию в открытые источники анонимно и через третьи руки, что ведет к искажению информации», — сообщают авторы обращения.

По их мнению, усовершенствовать в условиях пандемии необходимо и систему госзакупок. Экспертная группа отмечает, что лимиты на закупки приводят к тому, что по итогам выбирается поставщик товара низкого качества по завышенным ценам. Подписанты также подчеркивают, что некоторые средства защиты не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора и не могут быть закуплены больницами.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов ответил изданию, что формула для вычисления потребности в СИЗ приведена в приказе № 198н министерства, а ограничений на обращения медучреждений в благотворительные фонды не установлено. Порядок регистрации СИЗ, по его словам, максимально упрощен и ускорен до трех дней.

На прошлой неделе в Минпромторге заявили, что проблема дефицита средств защиты в России решена и спрос на них в министерстве считают удовлетворенным. «Если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно», — утверждал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.