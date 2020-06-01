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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
«К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная», — отметил Пашинян (цитата по ТАСС). Премьер-министр Армении добавил, что будет работать из дома, вся его семья самоизолировалась.
В Армении зарегистрировано 9282 случая заражения коронавирусом, 131 человек скончался. Из-за пандемии в стране до 13 июня действует режим чрезвычайного положения.
Теги:em, коронавирус, армения, пашинян
Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний загрузки самолетов не более чем на 50%
Роспотребнадзор требование для авиакомпаний о загрузке самолетов не более чем наполовину. Об этом «Коммерсанту» рассказали в ведомстве.
Требования о продаже компаниями авиабилетов не более чем на половину мест в самолете не поддержали Минтранс и Росавиация. Оно также вызвало критику со стороны самих перевозчиков, которым для окупаемости рейсов нужно загружать салоны на уровне не менее 70%.
В S7 сообщили, что начали выполнять требования по обеспечению безопасности пассажиров задолго до публикации рекомендаций Роспотребнадзора. Компания отметила, что на всех рейсах усилена уборка, пассажирам дают антисептические салфетки, а в аптечки добавили маски и перчатки. В Nord Wind заявили о готовности к исполнению рекомендаций Роспотребнадзора, отметив, что оборудование для обслуживания пассажиров регулярно обрабатывают, а персонал использует маски, перчатки и антисептики.
Источник «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний считает, что, несмотря на смягчение требований, перевозчики смогут выйти в прибыль лишь в 2021 году. Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что в рекомендациях остались пробелы: например, не во всех аэропортах есть телетраны, и пассажиры могут заразиться при поездке в автобусе от терминала к самолету.
Рекомендации ведомства появились две недели назад. Туроператоры отмечали, что если самолеты будут заполняться не более чем на 50%, то это приведет к росту цен на билеты. «Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — говорил и глава Минтранса Евгений Дитрих.