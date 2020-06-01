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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

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№ 56 от 1 июня 2020

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ОАЭ направят в Чечню и Дагестан два самолета с медпомощью

Общество5

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В ближайшие дни Чечня и Дагестан получат из Объединенных Арабских Эмиратов медицинскую помощью для борьбы с коронавирусом, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, самолет из ОАЭ прибудет в Грозный 1 июня, а в Дагестан — 3 июня. В республики доставят 25 тысяч тестов на коронавирус, 15 тысяч противочумных комбинезонов, 500 тысяч перчаток, а также маски, бахилы, антибактериальные средства и салфетки.

«Такую помощь региону оказал дорогой брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан», — сказал Кадыров. Он уточнил, что получил такое предложение от шейха во время телефонного разговора, когда рассказал ему о ситуации с COVID-19 в Чечне и Дагестане.

В Чечне, по данным на 31 мая, зарегистрировано 1227 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались. В Дагестане с начала эпидемии заболели больше 4,9 тысяч человек, умерли 235 инфицированных. К борьбе с вирусом в Дагестане президент подключил МЧС и Минобороны. В республику также направили медиков и оборудование из Москвы.

Теги:
kb, оаэ, коронавирус, чечня, дагестан

В США умер художник, «упаковавший» Рейхстаг

Культура350

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

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В Нью-Йорке на 85-м году жизни умер скульптор и художник Христо Явашев, известный как Христо. Об этом сообщается в фейсбуке его офиса.

«Христо прожил свою жизнь в полной мере, не только мечтая о том, что казалось невозможным, но и реализовывая это. Христо и Жанна-Клод (его жена – ред.) объединили людей обмениваемым опытом по всему миру, и их работы живут в наших сердцах и воспоминаниях», – говорится в сообщении.

Христо родился в Болгарии, но больше половины жизни прожил в Нью-Йорке. Он и его покойная жена Жанна-Клод де Гийебон прославились упаковкой пространств.

Самый известный его проект – работа 1995 года, к которому художник готовился четверть века: берлинский Рейхстаг был обернут ста тысячами квадратных метров серебристой ткани, которую удерживали несколько километров синего каната. Кроме этого, Христо «упаковывал» парижский мост Пон-Неф, искусственные острова в Бискайском заливе, делал международные перформансы. 

Последним проектом художника должно было стать обертывание парижской Триумфальной арки серебристо-голубой полипропиленовой тканью площадью 25 тысяч квадратных метров, поддерживаемой красной веревкой длиной 7 километров, с одновременным проведением ретроспективы Христо в Центре Помпиду. Этот проект он воплотить в жизнь не успел.

Теги:
em, нью-йорк, смерть, художники
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