ОАЭ направят в Чечню и Дагестан два самолета с медпомощью

В ближайшие дни Чечня и Дагестан получат из Объединенных Арабских Эмиратов медицинскую помощью для борьбы с коронавирусом, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, самолет из ОАЭ прибудет в Грозный 1 июня, а в Дагестан — 3 июня. В республики доставят 25 тысяч тестов на коронавирус, 15 тысяч противочумных комбинезонов, 500 тысяч перчаток, а также маски, бахилы, антибактериальные средства и салфетки.

«Такую помощь региону оказал дорогой брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан», — сказал Кадыров. Он уточнил, что получил такое предложение от шейха во время телефонного разговора, когда рассказал ему о ситуации с COVID-19 в Чечне и Дагестане.

В Чечне, по данным на 31 мая, зарегистрировано 1227 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались. В Дагестане с начала эпидемии заболели больше 4,9 тысяч человек, умерли 235 инфицированных. К борьбе с вирусом в Дагестане президент подключил МЧС и Минобороны. В республику также направили медиков и оборудование из Москвы.