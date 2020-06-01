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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Что произошло за ночь 1 июня. Коротко
Общество720
«Новая газета»редакция
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- В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Общее число его жертв в столице превысило 2500, а в стране — достигло 4769.
- ОАЭ направят в Чечню и Дагестан медицинскую помощь. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 1 июня первый самолет доставит в Грозный СИЗ, тесты на COVID-19, антибактериальные средства и салфетки. Такая же медпомощь прибудет 3 июня в Дагестан.
- В США за три дня протестов задержали около 4,1 тысячи человек. Число американских городов, где власти ввели комендантский час, увеличилось до 40. В Вашингтоне демонстранты подожгли припаркованные у Белого дома машины, полиция применила против них слезоточивый газ.
- Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять самолеты. В Роспотребнадзоре сообщили, что согласовали подготовленные Росавиацией рекомендации — в них нет требования о заполнении салонов на 50%.
- ЦИК предложит выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателей на голосовании по Конституции. По данным «Коммерсанта», в новом порядке его проведения также допускается надомное и досрочное голосование без уважительных причин.
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В Нью-Йорке умер скульптор и художник Христо Явашев, обернувший Рейхстаг серебристой тканью. Ему было 84 года.
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Теги:kb, поправки в конституцию, чечня, дагестан, москва, коронавирус, протесты, сша
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