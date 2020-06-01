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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
В США умер художник, «упаковавший» Рейхстаг
Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах
В Нью-Йорке на 85-м году жизни умер скульптор и художник Христо Явашев, известный как Христо. Об этом сообщается в фейсбуке его офиса.
«Христо прожил свою жизнь в полной мере, не только мечтая о том, что казалось невозможным, но и реализовывая это. Христо и Жанна-Клод (его жена – ред.) объединили людей обмениваемым опытом по всему миру, и их работы живут в наших сердцах и воспоминаниях», – говорится в сообщении.
Христо родился в Болгарии, но больше половины жизни прожил в Нью-Йорке. Он и его покойная жена Жанна-Клод де Гийебон прославились упаковкой пространств.
Самый известный его проект – работа 1995 года, к которому художник готовился четверть века: берлинский Рейхстаг был обернут ста тысячами квадратных метров серебристой ткани, которую удерживали несколько километров синего каната. Кроме этого, Христо «упаковывал» парижский мост Пон-Неф, искусственные острова в Бискайском заливе, делал международные перформансы.
Последним проектом художника должно было стать обертывание парижской Триумфальной арки серебристо-голубой полипропиленовой тканью площадью 25 тысяч квадратных метров, поддерживаемой красной веревкой длиной 7 километров, с одновременным проведением ретроспективы Христо в Центре Помпиду. Этот проект он воплотить в жизнь не успел.
Что произошло за ночь 1 июня. Коротко
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