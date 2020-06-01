В Москве число умерших от коронавируса превысило 2500 человек

В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 умерли 2553

пациентов. Рекордный суточный прирост этого показателя зафиксировали 29 мая.

С сегодняшнего дня в Москве ослабляются ряд ограничений, введенных из-за пандемии. Выходить на улицу для прогулок и занятий спортом (пользоваться спортплощадками пока нельзя) можно в соответствии с графиком. Также в столице возобновляют работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми.