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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

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№ 56 от 1 июня 2020

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В Москве число умерших от коронавируса превысило 2500 человек

Общество2

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В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперштаб. 

Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 умерли 2553
пациентов. Рекордный суточный прирост этого показателя зафиксировали 29 мая. 

С сегодняшнего дня в Москве ослабляются ряд ограничений, введенных из-за пандемии. Выходить на улицу для прогулок и занятий спортом (пользоваться спортплощадками пока нельзя) можно в соответствии с графиком. Также в столице возобновляют работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми. 

Теги:
em, москва, коронавирус

Корабль Crew Dragon компании Илона Маска состыковался с МКС

Общество6 718

6 718
 

Космический корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция полета велась в YouTube на канале компании SpaceX Илона Маска.

Корабль доставил на МКС астронавтов NASA Дагласа Херли и Роберта Бенкена. Часть полета астронавты провели в режиме ручного управления.

Накануне Crew Dragon стартовал с помощью ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал в США. Это первый случай в истории, когда частная компания осуществила пилотируемый запуск, а также первый с 2011 года полет астронавтов в космос на американском корабле с территории США.

Последние девять лет астронавтов на МКС доставляли только на российских кораблях «Союз», которые вмещали до трех человек. Crew Dragon может взять на борт до 7 космонавтов. Однако пока Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не отказывается от использования российских кораблей: NASA купило у «Роскосмоса» одно место на «Союзе», который запустят этой осенью.

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Теги:
илон маск, nt
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