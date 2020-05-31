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№ 55 от 29 мая 2020

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Корабль Crew Dragon компании Илона Маска состыковался с МКС

Общество1 648

1 648
 

Космический корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция полета велась в YouTube на канале компании SpaceX Илона Маска.

Корабль доставил на МКС астронавтов NASA Дагласа Херли и Роберта Бенкена. Часть полета астронавты провели в режиме ручного управления.

Накануне Crew Dragon стартовал с помощью ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал в США. Это первый случай в истории, когда частная компания осуществила пилотируемый запуск, а также первый с 2011 года полет астронавтов в космос на американском корабле с территории США.

Последние девять лет астронавтов на МКС доставляли только на российских кораблях «Союз», которые вмещали до трех человек. Crew Dragon может взять на борт до 7 космонавтов. Однако пока Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не отказывается от использования российских кораблей: NASA купило у «Роскосмоса» одно место на «Союзе», который запустят этой осенью.

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Теги:
илон маск, nt
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