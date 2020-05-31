Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 55 от 29 мая 2020

Читать номер

Правительство назначило выплаты работающим в период пандемии волонтерам

Общество3

3
 

Правительство России установило государственные выплаты за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что деньги получат «волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки». На это из резервного фонда правительство выделило более 145 миллионов рублей.

Ежемесячные выплаты за период с 1 апреля по 30 июня в размере 12 130 рублей будут назначены за каждого человека, которому оказывается помощь. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление через сайт госуслуг в Пенсионный фонд России до 1 октября.

Теги:
nt, волонтеры, коронавирус

Девочке со СМА из Калининграда собрали больше 2 млн долларов на самое дорогое лекарство в мире

Общество142

Елизавета Кирпановакорреспондент

142
 

В Калининграде собрали больше двух миллионов долларов на препарат «Золгенсма» для Миланы Семеньковой, которой диагностировали редкое заболевание спинальная мышечная атрофия (СМА) второго типа. Об этом говорится на ее странице в инстаграме.

«Нам еще предстоит решить много проблем, нашу малышку ждет долгий путь лечения и реабилитации, но сегодня мы хотим, чтобы все причастные к нашему счастливому событию испытывали только чувство радости и гордости», — сообщили родители Миланы.

На прошлой неделе сбор на самое дорогое лекарство удалось закрыть сразу для трех детей со СМА. Арнеллу Персаеву из Владикавказа поддержал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он обратился за помощью к президенту ФК «Алания» Владимиру Гуриеву. Тот перечислил на счет Арнеллы около 50 миллионов рублей и тем самым закрыл сбор.

Вторым ребенком стал Андриан Полещук из Подмосковья. На его лечение 85 миллионов рублей собрали через социальные сети и фонды. Остальную сумму закрыл меценат, который пожелал остаться анонимным. Миша Жуков из Мурманска стал третьим пациентом СМА. На прошлых выходных неизвестный благотворитель перевел семье недостающий 161 миллион.

Теги:
коронавирус, nt
Больше интересного в вашей ленте
Официальный ответ ГИБДД о запрете проверки документов у водителей, которые ничего не нарушили
Вы будете видеть меньше такого
С июня вступают в силу две новые госпрограммы, дающие скидку на покупку авто
Вы будете видеть меньше такого
Как обычный спичечный коробок помогает получить богатый урожай помидоров
Вы будете видеть меньше такого
6 лучших фирм колбасной продукции из Белого списка Росконтроля
Вы будете видеть меньше такого
Тест на эрудицию: На сколько вопросов Вы сможете ответить?
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
Он снимал ее во всех своих фильмах и влюбился. Ей было 18, ему 46 когда они поженились. Анна Назарьева: прошло 32 года
Вы будете видеть меньше такого
Швили, дзе и другие. Что означают окончания грузинских фамилий?
Вы будете видеть меньше такого
"Теперь никогда не буду поливать огород лейками и вёдрами". Делюсь тем, что купила мне жена, а соседка не хотела…
Вы будете видеть меньше такого
Тест на проверку уровня интеллекта. Сможете ответить на 8/10 вопросов?
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: синоптики обещают россиянам непростое лето 2020
Вы будете видеть меньше такого
Русские фамилии, которые на самом деле мордовские
Вы будете видеть меньше такого
"Ну чего ты мучаешься, смотри как надо". Мастер подсказал как всегда и очень легко откручивать диски с болгарки
Вы будете видеть меньше такого
Уходим из России через Минск. Что, как и, главное, куда сейчас летает из Беларуси
Вы будете видеть меньше такого
Жильё актрисы Веры Сотниковой
Вы будете видеть меньше такого
Сырники теперь не делаю: делюсь новым рецептом с творогом(всё смешала и на сковородку)
Вы будете видеть меньше такого
Бесшумная громада: командир АПЛ о новейшей подлодке «Князь Владимир»
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Парень открыл дом своей бабушки, который был заброшен 50 лет
Вы будете видеть меньше такого
Тест по русскому языку. Ваш IQ выше 120, если вы сможете подобрать все синонимы
Вы будете видеть меньше такого
Тест по географии. Сможете ли вы ответить на все 10 вопросов?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera