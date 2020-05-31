Правительство назначило выплаты работающим в период пандемии волонтерам

Правительство России установило государственные выплаты за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что деньги получат «волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки». На это из резервного фонда правительство выделило более 145 миллионов рублей.

Ежемесячные выплаты за период с 1 апреля по 30 июня в размере 12 130 рублей будут назначены за каждого человека, которому оказывается помощь. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление через сайт госуслуг в Пенсионный фонд России до 1 октября.