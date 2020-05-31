Девочке со СМА из Калининграда собрали больше 2 млн долларов на самое дорогое лекарство в мире

В Калининграде собрали больше двух миллионов долларов на препарат «Золгенсма» для Миланы Семеньковой, которой диагностировали редкое заболевание спинальная мышечная атрофия (СМА) второго типа. Об этом говорится на ее странице в инстаграме.

«Нам еще предстоит решить много проблем, нашу малышку ждет долгий путь лечения и реабилитации, но сегодня мы хотим, чтобы все причастные к нашему счастливому событию испытывали только чувство радости и гордости», — сообщили родители Миланы.

На прошлой неделе сбор на самое дорогое лекарство удалось закрыть сразу для трех детей со СМА. Арнеллу Персаеву из Владикавказа поддержал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он обратился за помощью к президенту ФК «Алания» Владимиру Гуриеву. Тот перечислил на счет Арнеллы около 50 миллионов рублей и тем самым закрыл сбор.

Вторым ребенком стал Андриан Полещук из Подмосковья. На его лечение 85 миллионов рублей собрали через социальные сети и фонды. Остальную сумму закрыл меценат, который пожелал остаться анонимным. Миша Жуков из Мурманска стал третьим пациентом СМА. На прошлых выходных неизвестный благотворитель перевел семье недостающий 161 миллион.