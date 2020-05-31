В городах 16 американских штатов объявили комендантский час из-за протестов

Власти 25 городов в 16 американских штатах ввели комендантский час из-за протестов, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Об этом пишет CNN.

Комендантский час объявили в частности в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Майами, Атланте, Чикаго и Филадельфии. В ряде городов, в том числе в Атланте и Миннеаполисе ввели режим чрезвычайной ситуации. Более чем в 10 штатах мобилизовали национальную гвардию. Несмотря на принятые меры, акции протеста и беспорядки продолжаются, в том числе и ночью.

Протесты вспыхнули как минимум в 30 городах США после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании за подозрение в использовании фальшивых документов умер 46-летний Джордж Флойд. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как Флойд, лежащий на асфальте в наручниках, кричит, что задыхается, а полицейский продолжает давить на его горло коленом.

Четверых полицейских, принимавших участие в его задержании, уволили. Дерека Шовина, применившего удушающий прием, задержали по обвинению в непредумышленном убийстве. Ему грозит до 25 лет лишения свободы. Протестующие требуют наказания для всех четырех полицейских, причастных к смерти Флойда.